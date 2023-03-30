Россия до сих пор использует технологии США для систем распознавания лиц, — Reuters

В прошлом году в Россию нелегально завезли 129 партий продукции Nvidia, среди которой были чипы для ПО по распознаванию лиц

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Несколько российских компаний применяют ИИ-алгоритмы, работающие благодаря чипам от таких американских производителей, как Intel и Nvidia, сообщает Reuters.

В отчете Reuters подробно рассказывается, как программное обеспечение для распознавания лиц помогло Кремлю в репрессировании местного населения. В Москве расположены более 160 тыс. камер, и 3000 из них подключены к программам распознавания лиц. Согласно протоколу московского суда, эта технология помогла арестовать сотни людей или насильно отвести в военкомат, чтобы выполнить обязательства в рамках "частичной мобилизации".

Программное обеспечение, используемое в РФ, было разработано NtechLab, VisonLabs и Tevian. Компании Tevian и NtechLab базируются в Москве, а VisionLabs — в Нидерландах. По данным Reuters, эти разработчики использовали для обучения своих систем чипы от Intel и Nvidia. Также сообщается, что одна из фирм присоединилась к американской программе тестирования распознавания лиц и получила $40 тыс. в качестве приза от "подразделения разведки США". Правда, саму фирму издание не называет.

Nvidia объявила о прекращении продаж всех продуктов в России 5 марта 2022 года. В октябре того же года она закрыла все свои офисы в стране-агрессоре, напоминает СМИ и уточняет, что США наложили жесткие санкции на РФ, в том числе в технологической сфере, поэтому Nvidia не могла поступить иначе.

Графические процессоры Nvidia очень часто используются для обучения программ по распознаванию лиц, и вполне вероятно, что NtechLab и Tevian закупили чипы Nvidia еще до того, как компания ушла с российского рынка.

"Практически любая компания, разрабатывающая приложения для искусственного интеллекта, использует графические процессоры Nvidia", — сказал Reuters Антон Назаркин, руководитель VisonLabs.

В заявлении для Reuters Nvidia сообщила, что у нее был краткосрочный контакт с VisionLabs и NtechLab, и что она прекратила все поставки в Россию и соблюдает законы США.

"Если мы узнаем, что какой-либо клиент Nvidia нарушил законы США об экспорте и отправил нашу продукцию в Россию, мы прекратим с ним бизнес", — говорится в официальном сообщении компании.

В период с 1 апреля по 31 октября 2022 года в Россию прибыло 129 партий продукции Nvidia при содействии третьих сторон: 57 из них содержали графические процессоры, сказано в материале. В Nvidia заявили, что им больше нечего добавить, когда журналисты обратилась за комментариями.

Использование систем распознавания лиц властями — глобальная проблема. "Перегибают" с этой технологией многие, не только Китай, Россия и Иран, но и правоохранительные органы США и ЕС, пишет издание vice.com. Системы часто допускают ошибки и известны своей некорректностью по отношению к темнокожим людям. Факт: правительство США признало, что эти системы "предвзяты", после того как нескольких невиновных темнокожих людей полиция США отправила за решетку только потому, что система распознавания лиц указала на них. Несмотря на подобные случаи, США и другие страны спешат внедрять данную технологию.