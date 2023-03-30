Росія досі використовує технології США для систем розпізнавання облич, — Reuters

Минулого року до Росії нелегально потрапило 129 партій продукції Nvidia, серед якої були чіпи для програмного забезпечення з розпізнавання облич.

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Декілька російських компаній застосовують ШІ-алгоритми, що працюють завдяки чіпам від таких американських виробників, як Intel та Nvidia, повідомляє Reuters.

У звіті Reuters докладно розповідається, як програмне забезпечення для розпізнавання облич допомогло Кремлю у репресуванні місцевого населення. У Москві розташовано понад 160 тис. камер, і 3000 з них підключені до програм розпізнавання облич. Згідно з протоколом московського суду, ця технологія допомогла заарештувати сотні людей або насильно відвести до військкомату, щоб виконати зобов'язання в межах "часткової мобілізації".

Програмне забезпечення, що використовується в РФ, розроблене NtechLab, VisonLabs та Tevian. Компанії Tevian та NtechLab базуються у Москві, а VisionLabs – у Нідерландах. За даними Reuters, ці розробники використовували для навчання систем чіпи від Intel і Nvidia. Також повідомляється, що одна з фірм приєдналася до американської програми тестування розпізнавання осіб і отримала $40 тис. призових від "підрозділу розвідки США". Щоправда, фірму видання не називає.

Nvidia оголосила про припинення продажів всіх продуктів у Росії 5 березня 2022 року. У жовтні того ж року вона зачинила всі свої офіси в країні-агресорі, нагадує ЗМІ та уточнює, що США наклали жорсткі санкції на РФ, зокрема в технологічній сфері, тому Nvidia не могла вчинити інакше.

Графічні процесори Nvidia дуже часто використовуються для навчання програм з розпізнавання облич, тож цілком імовірно, що NtechLab та Tevian закупили чіпи Nvidia ще до того, як компанія пішла з російського ринку.

"Практично будь-яка компанія, яка розробляє програми для штучного інтелекту, використовує графічні процесори Nvidia", — сказав Reuters Антон Назаркін, керівник VisonLabs.

У заяві для Reuters Nvidia повідомила, що мала короткостроковий контакт з VisionLabs і NtechLab, і що вона припинила всі поставки в Росію і дотримується законів США.

"Якщо ми дізнаємося, що будь-який клієнт Nvidia порушив закони США про експорт і відправив нашу продукцію до Росії, ми припинимо з ним бізнес", — йдеться в офіційному повідомленні компанії.

У період з 1 квітня по 31 жовтня 2022 року в Росію прибуло 129 партій продукції Nvidia за сприяння третіх сторін: 57 із них містили графічні процесори, сказано у матеріалі. У Nvidia заявили, що їм більше нема чого додати, коли журналісти звернулися за коментарями.

Використання систем розпізнавання облич владою є глобальною проблемою. "Перегинають" з цією технологією багато хто, не тільки Китай, Росія та Іран, а й правоохоронні органи США та ЄС, пише видання vice.com. Системи часто припускаються помилок і відомі своєю некоректністю по ставленню до темношкірих людей. Факт: уряд США визнав, що ці системи "упереджені" після того, як кількох невинних темношкірих людей поліція США відправила за ґрати лише тому, що система розпізнавання облич вказала на них. Попри подібні випадки, США та інші країни поспішають запроваджувати цю технологію.