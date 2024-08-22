Через посредников: РФ закупает американские чипы, необходимые для наведения ракет, — расследование

Не смотря на санкции, в РФ продолжают ввозиться уникальные микросхемы, незаменимые для навигации ракет и дронов, фильтрации контента в интернете и распознавания лиц.

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В ракетах, беспилотниках и военных самолетах, которые бомбят украинские города, находят микросхемы, произведенные американскими компаниями Intel и AMD. Среди них есть и чипы, которые проходят в международных документах как товары двойного назначения. Это значит, что они могут применяться или даже чаще всего применяются именно в военной технике и технологиях или в технологиях для слежки. Такие полупроводниковые устройства, называемые ПЛИС (программируемые логические интегральные схемы). Официально их экспорт в Россию был запрещен еще в 2020 году. В 2022 году было введено более широкое эмбарго на экспорт микросхем в Россию, безотносительно того, кто и зачем их будет получать. Но они все равно попадают в РФ. Как это происходит, выяснил The Insider.

В системе навигации ракеты Х-101, которую Россия запустила в детскую больницу "Охматдет" в Киеве в июле 2024 года, использовались интегральные схемы Xilinx (производитель AMD). Подобные, но более продвинутые микросхемы есть и в БПЛА "Ланцет". Кристаллы Xilinx и Altera (производитель Intel) используются в навигации "Искандеров" и "Калибров". ПЛИС, которые используются в военных технологиях, продолжают ввозить в Россию, несмотря на всевозможные санкции, торговые эмбарго и ограничения.

Как в США пытались ограничить продажу ПЛИС в РФ

Еще в 2020 году министерство торговли США ужесточило контроль над экспортом в Россию, Китай и Венесуэлу.

ПЛИС с производительностью выше определенного (не очень высокого) порога были внесены в списки товаров двойного назначения, для экспорта которых в Россию для военных целей стали требовать обязательные лицензии (причем по умолчанию в их выдаче отказывали).

Тем самым ПЛИС фактически запретили поставлять покупателям, связанным с военно-промышленной сферой, или "военным конечным пользователям".

Эти ограничения должны были лишить производителей вооружения и технологий для слежки в России (а также в Китае и Венесуэле) доступа к американским разработкам. При этом поставщики обязаны по американскому закону контролировать, кто является конечным пользователем их микросхем, и не допускать их повторного использования компаниями, которые производят военную технику или оборудование для слежки.

Для этого предусматривалась процедура Know Your Customer — проверка компаний-покупателей специальными комиссиями фирм-производителей, чтобы гарантировать, что ПЛИС не попадут в Россию для военного использования.

Даже производители масс-маркет устройств для шифрования лишились доступа к ПЛИС, произведенным AMD и Intel.

После вторжения России в Украину в 2022 году Intel и AMD объявили об уходе из России. В том же году было введено дополнительное торговое эмбарго на поставки из США в Россию, которое включало в том числе микросхемы.

В отличие от запретов экспорта товаров двойного назначения, это эмбарго не зависит ни от конечного пользователя, ни от конечной цели использования. Поставки ПЛИС в РФ запрещены.

Однако поставки микросхем продолжились. С 2022 года в Россию поставили продукции под брендом Xilinx как минимум на 216 миллионов долларов, а Altera — на 120 миллионов.

Судя по таможенным данным, AMD и Intel годами закрывали глаза на экспорт в Россию микросхем Xilinx и Altera, не имеющих бытового применения. Микросхемы поставлялись через компании-посредники.

Что такое ПЛИС и почему они так нужны России

Сами по себе устройства с программируемой логикой не являются военной технологией. ПЛИС (по-английски FPGA) нужны там, где важна производительность, а не массовость. Продажи FPGA растут во всем мире. Они используются, кроме прочего, в дата-центрах, для технологий "искусственного интеллекта" и телекоммуникаций.

В России такие устройства практически не производятся. Завод "Микрон", имеет в ассортименте всего две модели ПЛИС. Его конкурент, "Воронежский завод полупроводниковых приборов", производит три модели подобных микросхем. Заявленные характеристики примерно соответствуют самым простым ПЛИС их главных мировых конкурентов — Xilinx и Altera. Именно Xilinx являлся безусловным лидером на российском рынке.

Российской военной и космической промышленности нужны мощные ПЛИС, поэтому предприятия закупают американские продукты, несмотря на все ограничения и правила экспортного контроля — даже в 2024 году. Закупками занимаются обычные компании-дистрибьюторы.

ПЛИС используются не только в ракетах и беспилотниках. Также они применяются в военных технологиях радиолокации, в аппаратных комплексах для шифрования и защиты информации "Континент" и "Соболь", которые производит компания "Код безопасности". Впоследствии такие комплексы применяются, например, в технологиях фильтрации интернета.

Другое перспективное применение ПЛИС — системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Для них используются самые продвинутые микросхемы типа Xilinx серии Ultrascale+.

Почему не работают экспортный контроль и торговые эмбарго

О том, как устроена продажа сложных и дорогих микросхем, журналистам рассказали в иностранной компании, никак не связанной ни с Россией, ни с военными технологиями. Для оборудования ей были нужны высокопроизводительные ПЛИС производства Altera стоимостью от 4 000 долларов за штуку. Каждый раз, когда в компании совершали покупку, к ним выезжала комиссия которая проводила очень тщательную проверку — процедуру Know Your Customer.

Производитель также требует от покупателя письмо, где указано, кто является конечным получателем продукции. А для экспорта товара из США нужна специальная лицензия.

Проверяющие настаивают, что в Россию полностью запрещен ввоз чипов, как самостоятельной единицы, так и в вместе с технологией и правами использования.

Однако чип может попасть в РФ, если он установлен в какое-то оборудование, права на которое не будут передаваться российской стороне, например в ноутбук.

Поставщики техники и электроники для российской оборонки уже давно выяснили, что часто достаточно указать в качестве конечного получателя фирму в ЕС или Китае, и американские производители отправят товар.

Эта схема работала до 2022 года. Так, с 2000 по 2014 год натурализованный в США эмигрант Павел Флидер закупал у американских компаний электронику двойного назначения, в том числе ПЛИС Xilinx, и продавал их в Россию через европейские компании-"прокладки".

В 2015 году Флидера задержали, а в его доме в Сан-Франциско прошел обыск. Он пошел на сделку со следствием, сдал американским властям других участников схемы контрабанды чипов и отделался крупным штрафом.

Вскрытые ФБР схемы, как правило, похожи на ту, которую применял осужденный бизнесмен. По всей видимости, именно так дорогие микросхемы оказывались в России, чтобы, в том числе, закончить свой путь в ракетах, летящих в города Украины.

Как американские ПЛИС поставляются в Россию

До полномасштабного вторжения в Украину легальные поставки шли через фирмы-дистрибьюторы. С началом войны они лишились этого статуса. Затем иностранные производители как бы прекратили бизнес в России. Но персоны, аффилированные с прежними официальными поставщиками, — бывшие владельцы, директора, сотрудники, пользуясь наработанными связями на рынке, открывали новые юрлица и пускали экспорт через них.

Заявляют о продаже ПЛИС в России также и компании-ритейлеры, которые торгуют широким набором электронных комплектующих разных фирм.

Значительные объемы топовых ПЛИС Xilinx (в том числе уже встроенных в платы) доставляла в Россию компания "Айди Солюшн". Она связана с компанией "Мерусофт", которая занимается технологиями распознавания лиц. До сих пор считалось, что "Айди Солюшн" — посредник при закупке российскими компаниями комплектующих для дронов. Дроны комплектуются микросхемами, которые могут стоить сотни, но не десятки тысяч долларов США.

"Айди Солюшн", в частности, ввозила готовые платы, содержавшие самые новые FPGA-матрицы от Xilinx. Платы произвела американская компания Hitech Global.

В феврале 2023 года "Айди Солюшн" завезла в Россию через Узбекистан отладочные платы HTG-840 VIRTEX ULTRASCALE, содержащие ПЛИС XCVU19P-1FSVB3824E, которая стоит более 80 тысяч долларов. Это самое производительное доступное на рынке поколение программируемых логических интегральных схем — Virtex UltraScale+, которое только вышло в свет в 2023 году. В данной микросхеме 8 938 000 логических ячеек. Для сравнения: в схеме XC2V1000TM из ракеты Х-101 всего лишь 11520 ячеек.

"Айди Солюшн" и еще одна компания "Макро Груп" были официальными дистрибьюторами компании Hitech Global в России.

Через какие страны микросхемы поставляются в РФ

Чаще всего — это Узбекистан. Связано это с усложнением традиционных цепочек поставок через Китай. Представители индустрии отмечают, что транзит или реэкспорт через Китай товаров двойного назначения (или товаров, находящихся под эмбарго), сделанных в Европе или США, или экспорт из Китая таких товаров, сделанных по европейским или американским технологиям, наталкивается на препятствия.

Рассказывается о российском бизнесмене, который хотел купить на Alibaba ПЛИС Arria 10 (цена от сотен до тысяч долларов США за чип) продавец с AliExpress ему прямо ответил: "Можем только вчерную". По предположениям знатоков рынка, такие товары везут "в телевизорах или микроволновках", используя дедовские методы контрабанды.

Еще одному бизнесмену, пытавшемуся закупить в Китае товары для одной крупной российской госкорпорации, китайцы предложили приехать за заказом лично и деньги привезти "в чемоданах".

Реакция экспортеров и производителей

The Insider пробовал связаться с производителем и официальным экспортером в Узбекистан плат, в которые встроена ПЛИС Xilinx — компанией Hitech Global. На момент публикации этого материала ответа не последовало.

Один из крупных экспортеров ПЛИС в Россию (и важный партнер бывшего дистрибьютора AMD — фирмы "Инлайн Груп"), гонконгская фирма Arcbase Electronics признала, что продолжает поставлять продукцию Xilinx в Россию. Компания также отметила, что с ней до сих работает "менеджер по России" Дмитрий Пушкин.

Компания AMD в ответ на запрос сообщила: "AMD приостановила все продажи и техническую поддержку продуктов AMD и Xilinx в России и во всех подсанкционных регионах сразу после вторжения в Украину. Мы стремимся полностью соблюдать все американские и международные экспортные правила и имеем четкую политику, требующую от наших дистрибьюторов и клиентов делать то же самое".

Эксперты в сфере дистрибуции электроники пояснили, что единственная точка, в которой может быть пресечено нарушение санкционного законодательства, — это продажа товара генеральным или национальным дистрибьютором. Никакой дальнейший контроль корпорация-производитель осуществить не сможет.

Напомним, ранее Фокус писал о кластере подставных компаний в Гонконге, который с начала полномасштабной войны против Украины продал в Россию запрещенных чипов почти на 4 миллиарда долларов.