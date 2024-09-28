Россия наконец-то "изобрела" чипы, которые были в США еще 20 лет назад: что известно

В 2030 году в РФ будут производить процессоры на основе "суверенного" программного обеспечения на уровне чипа для iPhone 5S.

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Страна-агрессор планирует разработать и внедрить системы автоматизированного проектирования чипов (САПР). Они должны заработать через 6 лет, пишет издание "Коммерсант".

СМИ сообщает, что некоторые из этих специальных программ потребуют производственных мощностей, которых в РФ нет, по крайней мере, сегодня. Кроме того, САПР получит функции искусственного интеллекта (ИИ), но не сразу.

Также в материале говорится, что программное обеспечение позволит создавать чипы по 28-нанометровому техпроцессу. Стоит отметить, что 28 нм техпроцесс в США и во всем мире был внедрен в 2010 году. Тогда тайваньское предприятие Fab 12 (принадлежит TSMC, — ред.) наладило серийное производство таких процессоров для ведущих фирм. В частности, 28-нанометровыми были чипы Intel Sandy Bridge, Intel Saltwell, AMD Bulldozer, AMD Piledriver, AMD Steamroller, Snapdragon от Qualcomm, Apple A7 для iPhone 5S.

На данный момент в РФ для разработки полупроводников применяют программы Synopsys и Cadence. Однако разработчики этого софта больше не присылают нужных обновлений из-за того, что Россия воюет против Украины. Чтобы держать производство электроники на плаву, российские чиновники предлагают внедрить изначально ПО, которое поддерживало бы существующие техпроцессы, например, 90-нанометровый, используемый на фабрике "Микрон", а также 250- и 180-нанометровые.

Ранее мы писали, что РФ закупает американские чипы, необходимые для наведения ракет. Не смотря на санкции, в РФ продолжают ввозиться уникальные микросхемы, незаменимые для навигации ракет и дронов, фильтрации контента в интернете и распознавания лиц.

Также мы сообщали, что чипы станут намного дешевле, т.к. в Японии создали улучшенный EUV-сканер для их производства. Благодаря упрощенной конструкции литографических станков, отрасль сможет внедрить намного больше систем EUV в ближайшие годы.