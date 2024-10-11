Китай поставил под угрозу производство микросхем в США: что решили в Пентагоне

В США разрабатывают собственные синтетические полупроводники для радаров и систем связи, однако есть некоторые трудности.

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Управление перспективных исследований США (DARPA) заключило с компанией Raytheon трехлетний контракт на разработку синтетических алмазных и алюминиево-нитридных полупроводников на фоне ограничения экспорта нитрида галлия (GaN), введенного Китаем. Об этом пишет портал Tom's Hardware.

Как отмечают в издании, нитрид галлия используется в производстве современных силовых микросхем и радиочастотных усилителей. Львиную долю поставок этого материала контролирует Китай, поэтому недавнее ограничения поставок потенциально несет в себе риски для национальной безопасности США.

В связи с этим Пентагон поручил Raytheon разработать синтетические полупроводники из алмазов и нитрида алюминия, которые стали бы альтернативой GaN. Перед компанией поставлена цель по внедрению этих материалов в радары и системы связи, такие как радиочастотные переключатели, ограничители и усилители мощности, расширяющие их возможности и диапазон. Речь идет как о современных устройствах, так и технологиях следующего поколения.

Сообщается, что GaN с шириной запрещенной зоны 3,4 эВ является ведущим материалом в мощных и высокочастотных полупроводниках. Ожидается, что синтетический алмаз сможет превзойти возможности GaN за счет ширины запрещенной зоны около 5,5 эВ. В свою очередь нитрид алюминия (AlN) имеет запрещенную зону около 6,2 эВ. Этот показатель важен в тех областях, где требуются высокочастотные характеристики, высокая подвижность электронов, экстремальное управление тепловым режимом, более высокая мощность и долговечность.

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При этом в издании отмечают, что синтетический алмаз пока является новым материалом для полупроводников, поэтому есть проблемы, связанные с его массовым производством. Raytheon также еще предстоит разработать соответствующие полупроводники. На разработку полупроводниковых пленок и совершенствование технологии компании предоставили три года. По словам журналистов, это указывает на срочность проекта.

"Это значительный шаг вперед, который снова произведет революцию в полупроводниковой технологии", — сказал президент подразделения передовых технологий Raytheon Колин Уилан.

Напомним, председатель Тайваньского национального совета по науке Чен-Вэнь Ву утверждает, что Китай отстает в сфере полупроводников на целых 10 лет.

В свою очередь южнокорейские СМИ заявили, что производители чипов, такие как Samsung, SK Hynix, зависят от импортированного сырья, в частности из Китая.