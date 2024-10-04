Китай отстал в производстве чипов от всего мира на 10 лет: чем дальше, тем хуже ситуация

TSMC запустит линию полупроводников по 2-нанометровому техпроцессу в 2025 году и тогда КНР уже не сможет догнать Тайвань.

Related video

На Тайване уверены, что Китай отстает в сфере полупроводников на целых 10 лет. Об этом недавно заявил Чен-Вэнь Ву, председатель Тайваньского национального совета по науке, пишет extremetech.com.

Господин Чен-Вэнь Ву сказал, что сомневается в том, будто разрыв в технологиях изготовления чипов в КНР и на Тайване определяется трех или пятилетним сроком. Он считает, что речь идет как минимум о 10 годах. Свое мнение он подкрепляет тем, что крупнейший производитель процессоров TSMC сможет запустить линию полупроводников по 2-нанометровому техпроцессу в 2025 году. Когда это произойдет, тогда можно будет с уверенностью говорить, что Китай отстает на полных 10 лет.

Споры вокруг полупроводников не утихают с тех пор, как китайская компания Huawei, находящаяся вот уже несколько лет под санкциями США и стран-союзниц, сумела вывести на рынок смартфон, оснащенный 7-нанометровым чипсетом китайского производства. Здесь Китай оказался довольно близким к тайваньскому заводу TSMC, который создает 5- и 3-нанометровые процессоры. То есть, тайваньцы опережают китайцев лишь на два поколения. Однако с запуском технологии "2 нанометра", TSMC вырвется вперед еще на одно поколение.

Китай пока отстает из-за санкций, в основном, США, Нидерландов и Японии, поскольку они не дают стране доступа к передовому литографическому оборудованию, позволяющему производить передовые чипсеты 5-нм и 3-нм.

Ранее мы писали, что Китай бросил вызов США с новыми чипами Ascend 910C. Передовые китайские компании получили процессоры и уже проводят испытания.

Также сообщалось, что ученые создали гибкий процессор "без капельки" кремния. 32-разрядный чип имеет встроенные возможности машинного обучения, а также сохраняет функциональность в согнутом состоянии.