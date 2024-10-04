Китай відстав у виробництві чипів від усього світу на 10 років: що далі, то гірша ситуація

TSMC запустить лінію напівпровідників за 2-нанометровим техпроцесом у 2025 році і тоді КНР уже не зможе наздогнати Тайвань.

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На Тайвані впевнені, що Китай відстає у сфері напівпровідників на цілих 10 років. Про це нещодавно заявив Чен-Вень Ву, голова Тайванської національної ради з науки, пише extremetech.com.

Пан Чен-Вень Ву сказав, що сумнівається в тому, начебто розрив у технологіях виготовлення чипів у КНР і на Тайвані визначається трьох або п'ятирічним терміном. Він вважає, що йдеться щонайменше про 10 років. Свою думку він підкріплює тим, що найбільший виробник процесорів TSMC зможе запустити лінію напівпровідників за 2-нанометровим техпроцесом у 2025 році. Коли це станеться, тоді можна буде з упевненістю говорити, що Китай відстає на повних 10 років.

Суперечки навколо напівпровідників не вщухають відтоді, як китайська компанія Huawei, що перебуває ось уже кілька років під санкціями США і країн-союзниць, зуміла вивести на ринок смартфон, оснащений 7-нанометровим чипсетом китайського виробництва. Тут Китай виявився досить близьким до тайванського заводу TSMC, який створює 5- і 3-нанометрові процесори. Тобто, тайванці випереджають китайців лише на два покоління. Однак із запуском технології "2 нанометри", TSMC вирветься вперед ще на одне покоління.

Китай поки пасе задніх через санкції, здебільшого, США, Нідерландів і Японії, оскільки вони не дають країні доступу до передового літографічного обладнання, що дає змогу виробляти передові чипсети 5-нм і 3-нм.

Раніше ми писали, що Китай кинув виклик США з новими чипами Ascend 910C. Передові китайські компанії отримали процесори і вже проводять випробування.

Також повідомляли, що вчені створили гнучкий процесор "без крапельки" кремнію. 32-розрядний чип має вбудовані можливості машинного навчання, а також зберігає функціональність у зігнутому стані.