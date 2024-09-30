Учені створили гнучкий процесор "без крапельки" кремнію: як він працює і де застосують

32-розрядний чип має вбудовані можливості машинного навчання, а також зберігає функціональність у зігнутому стані.

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Pragmatic Semiconductor показала перший у світі 32-розрядний мікропроцесор, виконаний за гнучкою технологією. Про це компанія повідомила на своєму офіційному ресурсі.

Дослідження, виконані у співпраці з Qamcom, фахівцями з розроблення обладнання, програмного забезпечення та систем, а також Гарвардським університетом. Це перший у світі 32-розрядний мікропроцесор, що зберігає повну функціональність у зігнутому стані.

Процесор Pragmatic Semiconductor

Емре Озер, старший директор з розробки процесорів і провідний дослідник компанії Pragmatic, повідомив, що впровадження відкритого стандарту, не кремнієвого 32-бітного мікропроцесора, дає змогу зробити обчислення більш фінансово доступними.

Водночас вартість і формфактор тривалий час перешкоджали використанню інтелекту на рівні предметів для таких застосунків, як товари народного споживання, носяться пристрої або одноразове медичне обладнання, попри мінімальні обчислювальні вимоги для необхідної функціональності.

Озер додав, що це — шлях до кардинальних змін у мистецтві створення гнучких електронних систем. Це пов'язано з недорогими обчисленнями в гнучкому формфакторі — у поєднанні зі швидким обігом і низькими одноразовими витратами на проєктування.

Раніше ми писали про те, що Китай спішно закуповує процесори Samsung, щоб менше страждати від нових санкцій США. Великим попитом користуються модулі пам'яті з високою пропускною спроможністю Samsung HBM2E, за допомогою яких китайські компанії створюють вдосконалені ШІ-чіпи.

Також ми писали, що комп'ютери працюватимуть у 100 разів швидше, ніж зазвичай: як цього досягли вчені. Нові процесори можуть поліпшити продуктивність автономних транспортних засобів, можуть бути застосовані у сфері ШІ, оборони та всіх інших галузях, у яких потрібне швидке опрацювання для ухвалення правильних і точних рішень.