Китай спішно закуповує процесори Samsung, щоб менше страждати від нових санкцій США

Великим попитом користуються модулі пам'яті з високою пропускною спроможністю Samsung HBM2E, за допомогою яких китайські компанії створюють вдосконалені ШІ-чипи.

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Китайські технологічні гіганти, Huawei, Tencent і Baidu, накопичують запаси напівпровідників пам'яті з високою пропускною спроможністю (HBM) від Samsung Electronics, очікуючи на обмеження США на експорт чипів до Китаю. Про це повідомило інформаційне агентство Reuters, посилаючись на три джерела.

З початку 2024 року великі китайські компанії збільшили закупівлі напівпровідників з підтримкою штучного інтелекту (ШІ), завдяки чому на Китай припадає близько 30% продажів продукції Samsung. Це демонструє, як КНР готується зберегти свої технологічні амбіції на тлі зростаючої торговельної напруженості зі США та іншими західними країнами, а також те, як напруженість впливає на глобальний ланцюжок поставок напівпровідників.

Чипи HBM є найважливішими компонентами під час розробки передових процесорів для генеративної роботи ШІ. Попит на процесори в Китаї в основному зосереджений на моделі HBM2E, яка на два покоління відстає від найдосконалішої версії HBM3E. За словами Норі Чіу, інвестиційного директора сінгапурської компанії White Oak, попит Китаю на HBM від Samsung став винятково високим, оскільки потужності інших виробників уже повністю зарезервовані американськими компаніями, що працюють у галузі ШІ.

Хоча важко оцінити обсяг або вартість накопичених китайськими компаніями чипів HBM, їх купують підприємства, починаючи від виробників супутників і закінчуючи технологічними фірмами, такими як Tencent, кажуть джерела. Одне з них повідомило, що стартап з розробки чипів Haawking також нещодавно замовив чипи HBM у Samsung.

Huawei теж використовує напівпровідники Samsung HBM2E для створення свого вдосконаленого ШІ-чипа Ascend, згідно з одним із джерел.

Влада США планує цього місяця представити пакет експортного контролю, який накладе нові обмеження на поставки для китайської напівпровідникової промисловості. Джерела повідомили, що в документі буде викладено параметри обмеження доступу до чипів пам'яті з високою пропускною здатністю. Міністерство торгівлі США відмовилося від коментарів, але в заяві минулого тижня сказало, що постійно оцінює загрози і оновлює систему експортного контролю, щоб захистити національну безпеку і технологічну екосистему США. Однак агентство Reuters не змогло визначити деталі пропонованих обмежень на постачання HBM і те, як вони вплинуть на Китай.

Раніше ми писали, що в Китаї поліпшили системи РЕБ за допомогою "старого" 28-нм чипа. Новий процесор може скоротити затримку прийняття сигналу засобами радіоелектронної боротьби до трильйонної частки секунди.