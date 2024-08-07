Китай спешно закупает процессоры Samsung, чтобы меньше страдать от новых санкций США

Большим спросом пользуются модули памяти с высокой пропускной способностью Samsung HBM2E, с помощью которых китайские компании создают усовершенствованные ИИ-чипы.

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Китайские технологические гиганты, Huawei, Tencent и Baidu, накапливают запасы полупроводников памяти с высокой пропускной способностью (HBM) от Samsung Electronics в ожидании ограничений США на экспорт чипов в Китай. Об этом сообщило информационное агентствол Reuters, ссылаясь на три источника.

С начала 2024 года крупные китайские компании увеличили закупки полупроводников с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ), благодаря чему на Китай приходится около 30% продаж продукции Samsung. Это демонстрирует, как КНР готовится сохранить свои технологические амбиции на фоне растущей торговой напряженности с США и другими западными странами, а также то, как напряженность влияет на глобальную цепочку поставок полупроводников.

Чипы HBM являются важнейшими компонентами при разработке передовых процессоров для генеративной работы ИИ. Спрос на процессоры в Китае в основном сосредоточен на модели HBM2E, которая на два поколения отстает от самой совершенной версии HBM3E. По словам Нори Чиу, инвестиционного директора сингапурской компании White Oak, спрос Китая на HBM от Samsung стал исключительно высоким, поскольку мощности других производителей уже полностью зарезервированы американскими компаниями, работающими в области ИИ.

Хотя трудно оценить объем или стоимость накопленных китайскими компаниями чипов HBM, их покупают предприятия, начиная от производителей спутников и заканчивая технологическими фирмами, такими как Tencent, говорят источники. Один из них сообщил, что стартап по разработке чипов Haawking также недавно заказал чипы HBM у Samsung.

Huawei тоже использует полупроводники Samsung HBM2E для создания своего усовершенствованного ИИ-чипа Ascend, согласно одному из источников.

Власти США планируют в этом месяце представить пакет экспортного контроля, который наложит новые ограничения на поставки для китайской полупроводниковой промышленности. Источники сообщили, что в документе будут изложены параметры ограничения доступа к чипам памяти с высокой пропускной способностью. Министерство торговли США отказалось от комментариев, но в заявлении на прошлой неделе сказало, что постоянно оценивает угрозы и обновляет систему экспортного контроля, чтобы защитить национальную безопасность и технологическую экосистему США. Однако агентство Reuters не смогло определить детали предлагаемых ограничений на поставки HBM и то, как они повлияют на Китай.

Ранее мы писали, что в Китае улучшили системы РЭБ при помощи "старого" 28-нм чипа. Новый процессор может сократить задержку принятия сигнала средствами радиоэлектронной борьбы до триллионной доли секунды.