Засечет врага за доли секунды: в Китае улучшили системы РЭБ при помощи "старого" 28-нм чипа

Новый чип может сократить задержку принятия сигнала средствами радиоэлектронной борьбы до триллионной доли секунды.

Related video

Китайские ученые из Университета электронных наук и технологий Китая (UEESTC) разработали самый быстрый аналого-цифровой преобразователь (АЦП) для военного использования, которые может улучшить системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Подробности сообщает издание South China Morning Post.

По словам исследователей, устройство может сократить временную задержку средств радиоэлектронной борьбы с наносекунд до пикосекунд (пикосекунда — одна триллионная доля секунды, — ред.). Технология ускорит обнаружение радиолокационных сигналов и реагирование на них на 91,46%, что даст китайским вооруженным силам решающее преимущество.

В радиоэлектронной войне вооруженные силы должны сначала преобразовать обнаруженные электромагнитные волны, являющиеся аналоговыми сигналами, в цифровой формат. Затем они должны проанализировать цифровые данные на компьютерах, чтобы иметь возможность выполнять тактические действия, такие как идентификация, локализация, обман или подавление обороны противника. Чтобы избежать пропуска сигналов, АЦП должны работать на полную мощность, генерируя огромные объемы данных. Этот процесс ограничивает скорость реакции оборудования и приводит к высокому энергопотреблению и сильному выделению тепла в современных приемниках радиоэлектронной борьбы.

Поэтому ученые сосредоточились на уменьшении задержки обработки сигналов и повышении скорости реакции оборудования, увеличив коэффициент преобразования АЦП, а также снижении энергопотребления оборудования. Однако сложность проектирования сверхвысокоскоростных преобразователей с низким энергопотреблением было трудной задачей.

Для создания сверхбыстрого АЦП команда взяла за основу принципы работы мониторов электроэнцефалограммы (ЭЭГ), которые измеряют электрическую активность мозга. Сигналы радаров обычно прерывисты, как сигналы мозга. Для экономии энергии и упрощения преобразования сигналов в некоторых портативных ЭЭГ-мониторах используются аналогово-цифровые преобразователи, запускаемые только в вовремя выхода сигналов.

Новый чип может анализировать аналоговые сигналы до их преобразования в цифровые, определяя, являются ли они сигналами радара цели или просто шумом. Он выдает оповещения и начинает аналогово-цифровое преобразование только после подтверждения сигнала радара. Ученые уверены, что благодаря такому принципу работы энергопотребление удастся снизить на 30%. Чип основан на 28-нанометровом техпроцессе, освоенном еще в 2009-2010 годах, что делает его экономически эффективным и простым в массовом производстве.

Ранее мы писали о том, что создан сверхтонкий транзистор, выдерживающий 100 млрд переключений. Новый ультратонкий транзистор превосходит обычные, которые используются в современной электронике. Он переключается за одну наносекунду и отличается долговечностью.