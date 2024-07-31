Засіче ворога за частки секунди: у Китаї поліпшили системи РЕБ за допомогою "старого" 28-нм чипа

Новий чип може скоротити затримку прийняття сигналу засобами радіоелектронної боротьби до трильйонної частки секунди.

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Китайські вчені з Університету електронних наук і технологій Китаю (UEESTC) розробили найшвидший аналого-цифровий перетворювач (АЦП) для військового використання, який може поліпшити системи радіоелектронної боротьби (РЕБ). Подробиці повідомляє видання South China Morning Post.

За словами дослідників, пристрій може скоротити часову затримку засобів радіоелектронної боротьби з наносекунд до пікосекунд (пікосекунда — одна трильйонна частка секунди, — ред.). Технологія прискорить виявлення радіолокаційних сигналів і реагування на них на 91,46%, що дасть китайським збройним силам вирішальну перевагу.

У радіоелектронній війні збройні сили повинні спочатку перетворити виявлені електромагнітні хвилі, які є аналоговими сигналами, у цифровий формат. Потім вони повинні проаналізувати цифрові дані на комп'ютерах, щоб мати можливість виконувати тактичні дії, такі як ідентифікація, локалізація, обман або придушення оборони противника. Щоб уникнути пропуску сигналів, АЦП повинні працювати на повну потужність, генеруючи величезні обсяги даних. Цей процес обмежує швидкість реакції обладнання і призводить до високого енергоспоживання та сильного виділення тепла в сучасних приймачах радіоелектронної боротьби.

Тому вчені зосередилися на зменшенні затримки обробки сигналів і підвищенні швидкості реакції обладнання, збільшивши коефіцієнт перетворення АЦП, а також зниженні енергоспоживання обладнання. Однак складність проєктування надвисокошвидкісних перетворювачів із низьким енергоспоживанням було важким завданням.

Для створення надшвидкого АЦП команда взяла за основу принципи роботи моніторів електроенцефалограми (ЕЕГ), які вимірюють електричну активність мозку. Сигнали радарів зазвичай переривчасті, як сигнали мозку. Для економії енергії та спрощення перетворення сигналів у деяких портативних ЕЕГ-моніторах використовують аналогово-цифрові перетворювачі, що запускаються тільки вчасно виходу сигналів.

Новий чип може аналізувати аналогові сигнали до їхнього перетворення на цифрові, визначаючи, чи є вони сигналами радара цілі або просто шумом. Він видає сповіщення та починає аналогово-цифрове перетворення тільки після підтвердження сигналу радара. Вчені впевнені, що завдяки такому принципу роботи енергоспоживання вдасться знизити на 30%. Чип заснований на 28-нанометровому техпроцесі, освоєному ще в 2009-2010 роках, що робить його економічно ефективним і простим у масовому виробництві.

Раніше ми писали про те, що створено надтонкий транзистор, що витримує 100 млрд перемикань. Новий ультратонкий транзистор перевершує звичайні, які використовуються в сучасній електроніці. Він перемикається за одну наносекунду і відрізняється довговічністю.