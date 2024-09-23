Комп'ютери працюватимуть у 100 разів швидше, ніж зазвичай: як цього досягли вчені

Нові процесори можуть поліпшити продуктивність автономних транспортних засобів, можуть бути застосовані у сфері ШІ, оборони та всіх інших галузях, у яких потрібне швидке опрацювання для ухвалення правильних і точних рішень.

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Компанія Flow Computing (Фінляндія) прагне підвищити продуктивність звичайних комп'ютерів простим і доступним способом. Її технологія повністю зворотно сумісна з усім наявним застарілим програмним забезпеченням і додатками, пише interestingengineering.com.

Що вища продуктивність центрального процесора (ЦП), то більше роботи він може виконати, і це теж у швидшому темпі. Інший варіант — використовувати графічний процесор (ГП), який гарний для важких завдань обробки, але також дорожчий і не підходить для всіх типів обчислювальних завдань. ГП також споживають багато енергії і вимагають кращих рішень для охолодження.

Flow Computing стверджує, що використання паралельних процесорів (ПП) може допомогти будь-кому, хто хоче максимізувати продуктивність, скоротити витрати на інфраструктуру і досягти цілей сталого розвитку. Архітектура ПП зробить локально розміщений ШІ реальністю.

Flow Computing описує свою технологію, як "блок IP, який тісно інтегрується з ЦП на тому ж кремнії. Він розроблений з можливістю гнучкого налаштування відповідно до конкретних вимог численних варіантів використання". Модифікації ЦП, необхідні для його інтеграції з ПП, мінімальні, і його також можна налаштовувати в широких межах, з 4/16/64/256 ядрами, залежно від необхідності.

Затримка посилань на пам'ять приховується шляхом виконання інших потоків при доступі до пам'яті в ПП. Жодних проблем з когерентністю не виникає, оскільки кеші не розміщуються в передній частині мережі. Далі функціональні блоки організовані у вигляді ланцюжка, де блок може використовувати результати своїх попередників.

Компанія стверджує, що її ПП можуть поліпшити продуктивність автономних транспортних засобів, оборони та всіх інших галузей, у яких потрібне швидке опрацювання для ухвалення правильних і точних рішень.

Раніше ми писали, що Китай спішно закуповує процесори Samsung, щоб менше страждати від нових санкцій США. Великим попитом користуються модулі пам'яті з високою пропускною спроможністю Samsung HBM2E, за допомогою яких китайські компанії створюють вдосконалені ШІ-чіпи.