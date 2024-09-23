Компьютеры будут работать в 100 раз быстрее, чем обычно: как этого достигли ученые

Новые процессоры могут улучшить производительность автономных транспортных средств, быть применены в сфере ИИ, обороны и всех других областей, в которых требуется быстрая обработка для принятия правильных и точных решений.

Related video

Компания Flow Computing (Финляндия) стремится повысить производительность обычных компьютеров простым и доступным способом. Ее технология полностью обратно совместима со всем существующим устаревшим программным обеспечением и приложениями, пишет interestingengineering.com.

Чем выше производительность центрального процессора (ЦП), тем больше работы он может выполнить, и это тоже в более быстром темпе. Другой вариант — использовать графический процессор (ГП), который хорош для тяжелых задач обработки, но также более дорог и не подходит для всех типов вычислительных задач. ГП также потребляют много энергии и требуют лучших решений для охлаждения.

Flow Computing утверждает, что использование параллельных процессоров (ПП) может помочь любому, кто хочет максимизировать производительность, сократить расходы на инфраструктуру и достичь целей устойчивого развития. Архитектура ПП сделает локально размещенный ИИ реальностью.

Flow Computing описывает свою технологию, как "блок IP, который тесно интегрируется с ЦП на том же кремнии. Он разработан с возможностью гибкой настройки в соответствии с конкретными требованиями многочисленных вариантов использования". Модификации ЦП, необходимые для его интеграции с ПП, минимальны, и его также можно настраивать в широких пределах, с 4/16/64/256 ядрами, в зависимости от необходимости.

Задержка ссылок на память скрывается путем выполнения других потоков при доступе к памяти в ПП. Никаких проблем с когерентностью не возникает, поскольку кэши не размещаются в передней части сети. Далее функциональные блоки организованы в виде цепочки, где блок может использовать результаты своих предшественников.

Компания утверждает, что ее ПП могут улучшить производительность автономных транспортных средств, обороны и всех других областей, в которых требуется быстрая обработка для принятия правильных и точных решений.

Ранее мы писали, что Китай спешно закупает процессоры Samsung, чтобы меньше страдать от новых санкций США. Большим спросом пользуются модули памяти с высокой пропускной способностью Samsung HBM2E, с помощью которых китайские компании создают усовершенствованные ИИ-чипы.