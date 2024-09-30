Ученые создали гибкий процессор "без капельки" кремния: как он работает и где применят

32-разрядный чип имеет со встроенные возможности машинного обучения, а также сохраняет функциональность в согнутом состоянии.

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Pragmatic Semiconductor показала первый в мире 32-разрядный микропроцессор, выполненный по гибкой технологии. Об этом компания, сообщила на своем официальном ресурсе.

Исследования, выполненные в сотрудничестве с Qamcom, специалистами по разработке оборудования, программного обеспечения и систем, а также Гарвардским университетом. Это первый в мире 32-разрядный микропроцессор, сохраняющий полную функциональность в согнутом состоянии.

Процессор Pragmatic Semiconductor

Эмре Озер, старший директор по разработке процессоров и ведущий исследователь компании Pragmatic, сообщил, что внедрение открытого стандарта, не кремниевого 32-битного микропроцессора, позволяет сделать вычисления более финансово доступными.

При этом стоимость и форм-фактор долгое время препятствовали использованию интеллекта на уровне предметов для таких приложений, как товары народного потребления, носимые устройства или одноразовое медицинское оборудование, несмотря на минимальные вычислительные требования для требуемой функциональности.

Озер добавил, что это — путь к кардинальным переменам в искусстве создания гибких электронных систем. Это связано с недорогими вычисления в гибком форм-факторе — в сочетании с быстрым оборотом и низкими единовременными затратами на проектирование.

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Также мы писали, что компьютеры будут работать в 100 раз быстрее, чем обычно: как этого достигли ученые. Новые процессоры могут улучшить производительность автономных транспортных средств, быть применены в сфере ИИ, обороны и всех других областей, в которых требуется быстрая обработка для принятия правильных и точных решений.