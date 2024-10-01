Huawei проти Nvidia. Китай кинув виклик США з новими чипами Ascend 910C: що зміниться

Передові китайські компанії отримали процесори і вже проводять випробування.

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Китайська компанія Huawei Technologies, що перебуває під санкціями США, тестує новий чип штучного інтелекту Ascend 910C, який може замінити продукцію Nvidia. Про це стало відомо виданню South China Morning Post.

За словами двох джерел, поінформованих про ситуацію, Huawei запропонувала зразки своїх процесорів Ascend 910C великим серверним компаніям Китаю для випробування і налаштування обладнання. Інше джерело, дистриб'ютор Huawei, повідомило, що такі самі чіпи передають великим інтернет-компаніям, які є великими клієнтами Nvidia. Huawei не відреагувала на прохання прокоментувати ситуацію.

За даними SCMP, китайські підприємства шукають альтернативи високопродуктивним чипам Nvidia, щоб країна могла користуватися власними напівпровідниками і не залежати від обмежень з боку США. Американська влада заборонила Nvidia постачати свої передові графічні чипи в Китай, зокрема популярну модель A100.

Чип Nvidia a100 Фото: NVIDIA

Huawei позиціонує Ascend 910B як прямого конкурента Nvidia A100, і її чипи справді стали хорошою альтернативою в багатьох галузях. За даними самої компанії на 2023 рік, її рішення Ascend використовувалися для навчання приблизно половини з більш ніж 70 найбільших мовних моделей Китаю. Тепер же Huawei розробила нову модель — Ascend 910С.

Китайський технологічний гігант ретельно приховує свій прогрес у галузі розробки чипів. Однак ЗМІ припускає, що Huawei створює систему підтримки для вітчизняної індустрії ШІ. Голова ради директорів Huawei Ерік Сюй Чжицзюнь тиждень тому заявив, що компанія створила два проєкти у сфері обчислень за останні п'ять років, щоб створити ще один варіант, який може задовольнити потреби підприємств у сфері розвитку штучного інтелекту.

У вересні Huawei випустила смартфон Mate XT вартістю 2 800 доларів, покликаний конкурувати з новими моделями iPhone. Пристрій може складатися втричі завдяки складній конструкції.

У травні Huawei вперше випередила Samsung за продажами смартфонів. На частку китайського бренду припало 35% усіх складних смартфонів у світі.