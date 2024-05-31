Неймовірно, але факт: китайська Huawei вперше обігнала Samsung за продажами смартфонів

Huawei вдалося продати 35% усіх складних смартфонів у світі, тоді як Samsung відстала на цілих 12%.

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Компанія Samsung лідирувала на світовому ринку складних телефонів відтоді, як випустила Galaxy Fold у 2019 році, однак за підсумками першого кварталу 2024 року китайський бренд Huawei, що перебуває під санкціями США, потіснив південнокорейський бренд у цій сфері. Подробиці пише сайт Аndroid Authority, посилаючись на дослідження аналітичної компанії Counterpoint Research.

На складні пристрої китайського бренду припало 35% світового ринку "розкладачок" порівняно з 23% у Samsung. Лише рік тому частка Huawei у світі становила 14% проти 58% у Samsung.

Смартфон Huawei Pocket 2 у розгорнутому вигляді Фото: Huawei

Аналітики кажуть, що перехід Huawei на 5G у складних пристроях є причиною її сходження на вершину світового ринку. Не дивно, що Mate X5 був одним із бестселерів Китаю три квартали поспіль, а модель Huawei Pocket 2 стала найпопулярнішим пристроєм у першому кварталі. Виробник спирається на внутрішній ринок з моменту введення санкцій з боку США в 2019 році, тому експерти припускають, що переважна більшість поставок складних пристроїв Huawei припадає на Китай.

Поставки складних смартфонів за 1 квартал 2024 і 1 квартал 2023: Counterpoint Research Фото: Counterpoint Research

Honor і Motorola також продемонстрували величезне річне зростання, при цьому Counterpoint послалася на закордонні поставки кожного бренду. Фактично, ці два бренди посіли третє і четверте місця відповідно.

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Аналітики також зазначили, що вперше з 2021 року на смартфони типу "книжка" припадає більша частина світових поставок складних телефонів — 55%. З огляду на те, що Flip від Honor і Xiaomi, а також Galaxy Z Flip 6 від Samsung мають з'явитися пізніше цього року, до кінця 2024-го смартфони в стилі Flip становитимуть більшу частину продажів "розкладачок".

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