Huawei против Nvidia. Китай бросил вызов США с новыми чипами Ascend 910C: что изменится

Передовые китайские компании получили процессоры и уже проводят испытания.

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Китайская компания Huawei Technologies, находящаяся под санкциями США, тестирует новый чип искусственного интеллекта Ascend 910C, который может заменить продукцию Nvidia. Об этом стало известно изданию South China Morning Post.

По словам двух источников, проинформированных о ситуации, Huawei предложила образцы своих процессоров Ascend 910C крупным серверным компаниям Китая для испытания и настройки оборудования. Другой источник, дистрибьютор Huawei, сообщил, что такие же чипы передают крупным интернет-компаниям, являющимся крупными клиентами Nvidia. Huawei не отреагировала на просьбу прокомментировать ситуацию.

По данным SCMP, китайские предприятия ищут альтернативы высокопроизводительным чипам Nvidia, чтобы страна могла пользоваться собственными полупроводниками и не зависеть от ограничений со стороны США. Американские власти запретили Nvidia поставлять свои передовые графические чипы в Китай, в том числе популярную модель A100.

Чип Nvidia a100 Фото: NVIDIA

Huawei позиционирует Ascend 910B как прямого конкурента Nvidia A100, и ее чипы действительно стали хорошей альтернативой во многих отраслях. По данным самой компании на 2023 год, ее решения Ascend использовались для обучения примерно половины из более чем 70 крупнейших языковых моделей Китая. Теперь же Huawei разработала новую модель — Ascend 910С.

Китайский технологический гигант тщательно скрывает свой прогресс в области разработки чипов. Однако СМИ предполагает, что Huawei создает систему поддержки для отечественной индустрии ИИ. Председатель совета директоров Huawei Эрик Сюй Чжицзюнь неделю назад заявил, что компания создала два проекта в сфере вычислений за последние пять лет, чтобы создать еще один вариант, который может удовлетворить потребности предприятий в сфере развития искусственного интеллекта.

В сентябре Huawei випустила смартфон Mate XT стоимостью 2 800 долларов, призванный конкурировать с новыми моделями iPhone. Устройство может складываться втрое благодаря сложной конструкции.

В мае Huawei впервые опередила Samsung по продажам смартфонов. На долю китайского бренда пришлось 35% всех складных смартфонов в мире.