Huawei выпустила смартфон за 2800 долларов: почему новинка стоит так дорого (фото)

Новый телефон Mate XT от Huawei собрал более 4 млн предварительных заказов в Китае. Он имеет инновационный дизайн и складывается втрое.

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Китайская компания Huawei Technologies во вторник представила телефон Mate XT, который складывается втрое, чтобы конкурировать на рынке с новым iPhone, пишет Reuters.

Во время церемонии запуска в южном технологическом центре Шэньчжэня Huawei продемонстрировал новый телефон Mate XT, который имеет сложную складную втрое конструкцию.

Устройство уже получило более 4 миллионов предварительных заказов во втором квартале, сообщает Reuters. В то же время аналитики, включая компанию IDC, указывают на цифру 3,6 млн.

"Сегодня мы представляем вам продукт, который каждый может придумать, но не может создать. Наша команда упорно трудилась в течение пяти лет и ни разу не сдавалась", — сказал на презентации исполнительный директор Huawei Ричард Ю.

Ю добавил, что новый телефон может похвастаться искусственным интеллектом с функциями резюмирования, перевода и редактирования текста. Также он имеет функции редактирования изображений на базе искусственного интеллекта, такие как обрезка ненужных частей фото. Функции искусственного интеллекта поддерживаются фирменными чипами Huawei Kylin.

Запуск состоялся всего через несколько часов после того, как Apple представила iPhone 16 с искусственным интеллектом. Оба смартфона должны поступить в продажу 20 сентября 2024 года.

Mate XT будет доступен в красном и черном цветах и будет ​​иметь экран 10,2 дюйма. При толщине 3,6 мм, компания заявила, что это самый тонкий складной телефон в мире и имеет клавиатуру, которая помещается в кармане.

Цены начинаются от 2800 долларов США за 256 гигабайт, версии с большим объемом памяти доступны за 3089 долларов и 3 370 долларов. Запуск, последовавший за серией успешных дебютов смартфонов, подчеркивает способность Huawei обходить санкции США и укрепляет ее позицию по отношению к Apple в Китае. Ранее некоторые потребители в этой стране уже критиковали новый iPhone 16 за отсутствие функций искусственного интеллекта.

Apple еще не объявила о партнере по искусственному интеллекту в Китае, который будет использоваться в моделях 16s, а Apple Intelligence, программное обеспечение компании на базе искусственного интеллекта, в следующем году будет доступно только на китайском языке. При этом акции Apple упали на 1,15% на предварительных торгах в США.

Huawei, в то же время, вернулся в сегмент смартфонов высокого класса, выпустив устройство на базе чипа китайского производства, вопреки санкциям США, которые отрезали ей доступ к глобальной цепочке поставок чипсетов. Запуск Mate 60 Pro удивил аналитиков и официальных лиц США.

Новый Huawei Mate XT

Более того, в линейке Huawei уже есть телефоны с двусторонним складыванием, а их высокие продажи в Китае помогли компании обогнать Samsung Electronics.

Аналитики считают, что складной втрое телефон, скорее всего, станет скорее символом технологического мастерства Huawei, чем основным драйвером продаж. Его цена более чем в два раза превышает стартовую цену сопоставимого iPhone 16 Pro Max. Это также обусловлено ограниченным производством.

"Производственные ограничения и высокая цена означают, что новый телефон, скорее всего, не окажет большого влияния на объемы поставок" — сказал Уилл Вонг, старший научный сотрудник консалтинговой компании IDC.

Как утверждает IDC, во втором квартале нынешнего года рынок складных смартфонов вырос на 57% в годовом исчислении и достиг 3,9 млн единиц, что в значительной степени обусловлено выходом китайских производителей смартфонов на зарубежные рынки.

Это составляет всего 1,3% от общего объема рынка смартфонов: во втором квартале было поставлено 292,2 млн смартфонов. По данным IDC, во втором квартале компания Huawei стала крупнейшим в мире продавцом складных смартфонов с долей рынка 27,5%, опередив южнокорейскую Samsung с 16,4%.

На внутреннем рынке Китая эта доля увеличивается до 42%, опережая Vivo и бывшее подразделение Huawei Honor, которое она выделила из состава компании под давлением санкций США в 2020 году.

Ранее мы писали про то, что Huawei выпустит первый в мире складной смартфон-гармошку с двумя шарнирами: что известно. Тройной складной телефон Huawei будет иметь 10-дюймовый экран, который складывается внутрь и наружу. ​​