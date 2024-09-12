Huawei випустила смартфон за 2 800 доларів: чому новинка коштує так дорого (фото)

Новий телефон Mate XT від Huawei зібрав понад 4 млн попередніх замовлень у Китаї. Він має інноваційний дизайн і складається втричі.

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Китайська компанія Huawei Technologies у вівторок представила телефон Mate XT, який складається втричі, щоб конкурувати на ринку з новим iPhone, пише Reuters.

Під час церемонії запуску в південному технологічному центрі Шеньчженя Huawei продемонстрував новий телефон Mate XT, який має складну складну втричі конструкцію.

Пристрій уже отримав понад 4 мільйони попередніх замовлень у другому кварталі, повідомляє Reuters. Водночас аналітики, включно з компанією IDC, вказують на цифру 3,6 млн.

"Сьогодні ми представляємо вам продукт, який кожен може придумати, але не може створити. Наша команда наполегливо працювала протягом п'яти років і жодного разу не здавалася", — сказав на презентації виконавчий директор Huawei Річард Ю.

Ю додав, що новий телефон може похизуватися штучним інтелектом із функціями резюмування, перекладу та редагування тексту. Також він має функції редагування зображень на базі штучного інтелекту, такі як обрізка непотрібних частин фото. Функції штучного інтелекту підтримуються фірмовими чипами Huawei Kylin.

Запуск відбувся всього через кілька годин після того, як Apple представила iPhone 16 зі штучним інтелектом. Обидва смартфони мають надійти в продаж 20 вересня 2024 року.

Mate XT буде доступний у червоному та чорному кольорах і матиме екран 10,2 дюйма. При товщині 3,6 мм, компанія заявила, що це найтонший складаний телефон у світі та має клавіатуру, що поміщається в кишені.

Ціни починаються від 2 800 доларів США за 256 гігабайт, версії з більшим об'ємом пам'яті доступні за 3 089 доларів і 3 370 доларів. Запуск, що стався за серією успішних дебютів смартфонів, підтверджує здатність Huawei обходити санкції США і зміцнює її позицію по відношенню до Apple в Китаї. Раніше деякі споживачі в цій країні вже критикували новий iPhone 16 за відсутність функцій штучного інтелекту.

Apple ще не оголосила про партнера зі штучного інтелекту в Китаї, який буде використовуватися в моделях 16s, а Apple Intelligence, програмне забезпечення компанії на базі штучного інтелекту, наступного року буде доступне тільки китайською мовою. При цьому акції Apple впали на 1,15% на попередніх торгах у США.

Huawei, водночас, повернувся в сегмент смартфонів високого класу, випустивши пристрій на базі чіпа китайського виробництва, всупереч санкціям США, які відрізали їй доступ до глобального ланцюжка поставок чіпсетів. Запуск Mate 60 Pro здивував аналітиків і офіційних осіб США.

Новий Huawei Mate XT

Ба більше, в лінійці Huawei вже є телефони з двостороннім складанням, а їхні високі продажі в Китаї допомогли компанії обігнати Samsung Electronics.

Аналітики вважають, що складаний втричі телефон, найімовірніше, стане радше символом технологічної майстерності Huawei, ніж основним драйвером продажів. Його ціна більш ніж удвічі перевищує стартову ціну порівнянного iPhone 16 Pro Max. Це також обумовлено обмеженим виробництвом.

"Виробничі обмеження і висока ціна означають, що новий телефон, найімовірніше, не матиме великого впливу на обсяги поставок", — сказав Вілл Вонг, старший науковий співробітник консалтингової компанії IDC.

Як стверджує IDC, у другому кварталі нинішнього року ринок складних смартфонів зріс на 57% у річному обчисленні та сягнув 3,9 млн одиниць, що значною мірою зумовлено виходом китайських виробників смартфонів на зарубіжні ринки.

Це становить лише 1,3% від загального обсягу ринку смартфонів: у другому кварталі було поставлено 292,2 млн смартфонів. За даними IDC, у другому кварталі компанія Huawei стала найбільшим у світі продавцем складних смартфонів із часткою ринку 27,5%, випередивши південнокорейську Samsung із 16,4%.

На внутрішньому ринку Китаю ця частка збільшується до 42%, випереджаючи Vivo і колишній підрозділ Huawei Honor, який вона виділила зі складу компанії під тиском санкцій США 2020 року.

Раніше ми писали про те, що Huawei випустить перший у світі складаний смартфон-гармошку з двома шарнірами: що відомо. Потрійний складаний телефон Huawei матиме 10-дюймовий екран, який складається всередину і назовні.