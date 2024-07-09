Huawei випустить перший у світі складаний смартфон-гармошку з двома шарнірами: що відомо

Потрійний складаний телефон Huawei матиме 10-дюймовий екран, який складається всередину і назовні.

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Чутки про те, що китайська компанія Huawei працює над потрійним складним смартфоном підтвердилися. Інсайдери галузі Digital Chat Station і Ice Universe поділилися подробицями про пристрій, пише Gizmochina.

Digital Chat Station у нещодавньому повідомленні в китайській соцмережі Weibo розповів, що новий складаний телефон Huawei має інноваційну конструкцію "внутрішнє складання + зовнішнє складання" завдяки двом шарнірам. Іншими словами, гаджет можна буде складати екраном як всередину, так і назовні. Розмір розгорнутого дисплея складе 10 дюймів. Також повідомляється, що пристрій буде позбавлений утворення складок, які є основною проблемою всіх сучасних складних телефонів. Далі йдеться про те, що в телефоні використовуються "передові нові технології", і згадується відсутність "конкурентів", що є сміливою заявою, з огляду на домінування Samsung на ринку складних пристроїв.

Інший інформатор, Ice Universe в X, підтверджує ці твердження і каже, що Huawei буде першою компанією, яка випустила складаний телефон у формфакторі "гармошка". Інформатор стверджує, що технології Samsung "сильно відстають", і що південнокорейська компанія все ще зазнає труднощів з базовими складними конструкціями.

"Однією з обов'язкових умов потрійного складання є те, що смартфон має бути досить тонким, у цьому сила Huawei, — пише Ice Universe і додає, — У цьому криється слабкість Samsung".

Технічний малюнок потрійного складного смартфона Huawei Фото: Huawei

Шлях китайського техногіганта до створення потрійного складного смартфона був довгим. Він почав подавати патенти на цю технологію ще у 2021 році, а у 2022 році подав ще кілька заявок. Ще один патент, поданий у лютому 2023 року, показує складаний телефон із двома шарнірами і гнучким екраном, який складається назовні.

Важливо зазначити, що ця інформація надходить з неофіційних джерел, і Huawei ще не підтвердила ці розробки. Однак, враховуючи патентні заявки компанії та авторитет інсайдерів, чутки мають значну вагу.

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