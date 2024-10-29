У Запада могут закончиться чипы: Китай готов нанести сокрушительный удар по технологиям США

Пекин ограничивает доступ США к элементам, необходимых для производства истребителей F-35, ветряных турбин, электродвигателей и прочих устройств.

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В течение последних недель Китай ужесточил контроль над минералами, необходимыми для производства компьютерных чипов, из-за чего иностранным компаниям, особенно производителям полупроводников, стало значительно сложнее их покупать. Об этом пишет The New York Times.

Согласно новым правилам, с 1 октября экспортеры должны предоставлять властям подробное пошаговое отслеживание того, как китайские редкоземельные металлы используются в западных цепочках поставок. Это дает Пекину больше контроля над закупками со стороны зарубежных компаний.

По данным издания, 15 сентября Министерство торговли Китая также ограничило экспорт сурьмы — материала, используемого в полупроводниках, военных взрывчатых веществах и другом оружии. В прошлом году ведомство ввело экспортный контроль на два других химических элемента, галлий и германий, также необходимых для производства чипов.

Также сообщается, что Китай берет под контроль добычу и производство металлов. В рамках этой сделки последние два иностранных завода по переработке редкоземельных металлов в Китае приобретаются одной из трех государственных компаний, которые уже управляют другими китайскими заводами. При этом добычу и переработку редкоземельных элементов Пекин объявил государственной тайной.

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Несмотря на санкции США: Китай все равно получает передовые чипы, найдя простую лазейку

Как отмечают журналисты, упомянутые металлы являются "полем битвы" в более широком противостоянии между Китаем и США за передовые технологии, включая полупроводники, используемые для искусственного интеллекта (ИИ). Каждая сторона вводит экспортный контроль на компоненты, которые она производит, одновременно пытаясь развивать цепочки поставок внутри страны или с надежными партнерами.

"Китай монополизировал рынок переработки и обогащения ключевых полезных ископаемых, оставив США и наших союзников и партнеров уязвимыми для потрясений в цепочке поставок и подорвав экономическую и национальную безопасность", — заявили в Белом доме в прошлом месяце.

Директор по продуктам критически важных минералов в лондонской консалтинговой фирме Benchmark Mineral Intelligence Даан Де Йонге назвал риск перебоев с поставками "Дамокловым мечом, висящим над рынком и готовым нанести удар в любой момент". При этом Министерство торговли Китая утверждает, что реализует меры по сохранению дефицитных природных ресурсов, предотвращению распространения оружия и защите национальной безопасности страны.

В издании подчеркнули, Китайские редкоземельные элементы используются в американских истребителях-невидимках F-35, а также в ветряных турбинах, электродвигателях, объективах камер и каталитических нейтрализаторах автомобилей с бензиновым двигателем. Ожидается, что спрос на них будет расти.

Напомним, Управление перспективных исследований США (DARPA) заключило с компанией Raytheon трехлетний контракт на разработку синтетических алмазных и алюминиево-нитридных полупроводников на фоне ограничения экспорта нитрида галлия (GaN), введенного Китаем.

Также сообщалось, что несмотря на санкции, введенные в связи с войной в Украине, индийская фирма Shreya Life Sciences продает Российской Федерации сервера PowerEdge XE9680 от Dell Technologies Inc, которые содержат процессоры, оптимизированные для искусственного интеллекта (ИИ) от Nvidia Corp.