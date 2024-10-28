Несмотря на санкции США: Китай все равно получает передовые чипы, найдя простую лазейку

В одном из продуктов Huawei был найден чип от тайваньского производителя микросхем TSMC, предположительно закупленный через подставную компанию.

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Компания Huawei Technologies могла получать от тайваньского производителя TSMC чипы, необходимые для ускорителей Huawei Ascend 910B, через китайскую подставную фирму, связанную с Bitmain. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

По словам двух источников, поставки китайскому производителю микросхем Sophgo были приостановлены после того, как чип, произведенный им, был обнаружен на процессоре Huawei AI. Собеседники агентства отметили, что Sophgo заказала у TSMC чипы, которые соответствовали чипу, установленному на Ascend 910B компании Huawei. При этом США ограничили Huawei в покупке этой технологии из соображений национальной безопасности.

Как отмечают в издании, компания Sophgo, связанная с производителем оборудования для майнинга криптовалют Bitmain, утверждает на своем сайте, что она соблюдает все законы и никогда не имела никаких деловых отношений с Huawei. Sophgo также заявила, что предоставила TSMC подробный отчет о расследовании, чтобы доказать, что она не связана с Huawei.

Сообщается, что исследовательская фирма TechInsights обнаружила чип TSMC на Ascend 910B от Huawei, когда разбирала многочиповый процессор. Узнав о находке, TSMC около двух недель назад уведомила об этом США. Примерно в то же время TSMC также приостановила поставки клиенту.

Ранее неназванный тайванский чиновник сказал агентству, что TSMC уведомила власти Тайваня и США и начала детальное расследование инцидента. При этом чиновник не назвал имя клиента, которого последние источники идентифицировали как Sophgo.

На прошлой неделе TSMC заявила, что не осуществляла поставок Huawei с середины сентября 2020 года и что она "активно общалась" с Министерством торговли по этому вопросу. В свою очередь Huawei заявила во вторник, что не производила никаких чипов через TSMC после того, как США ввели новые правила экспорта для компании в 2020 году.

Напомним, правила США, запрещающие определенные американские инвестиции в искусственный интеллект в Китае, находятся на стадии окончательного рассмотрения.

Также сообщалось, что Управление перспективных исследований США заключило с компанией Raytheon трехлетний контракт на разработку синтетических алмазных и алюминиево-нитридных полупроводников на фоне ограничения экспорта нитрида галлия, введенного Китаем.