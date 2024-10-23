Санкционный скандал: в новейшем процессоре Huawei нашли чип TSMC, — Reuters

Пока неясно, как продукция из Тайваня могла попасть в Китай и очутиться внутри Ascend 910B, но Министерство США уже об этом знает.

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Тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC) cообщила властям США, что один из ее чипов обнаружен в продукции китайской компании Huawei вопреки санкциям. Об этом пишет международное информационное агентство Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Как сообщил один источник, исследовательская фирма TechInsights разобрала один из продуктов Huawei и обнаружила внутри чип TSMC, что указывает на возможное нарушение экспортных ограничений китайской компанией. Информатор не назвал деталь, но сказал, что чип TSMC был одним из многочиповых систем. По словам другого, речь идет об Ascend 910B, который считается самым продвинутым процессором для искусственного интеллекта Huawei.

TechInsights проинформировала TSMC о находке, прежде чем опубликовать свои выводы в отчете, что побудило тайваньского производителя связаться с Министерством торговли США несколько недель назад. Само исследование еще не опубликовано, и фирма отказалась давать комментарии.

В понедельник, 21 октября, TSMC заявила, что активно обращалась в Министерство торговли по этому вопросу, и добавила, что не поставляла чипы Huawei с середины сентября 2020 года.

"На данный момент нам неизвестно, является ли TSMC объектом какого-либо расследования, — подчеркнула компания. — Мы поддерживаем надежную и комплексную систему экспорта для мониторинга и обеспечения соответствия"

Это открытие может показать, насколько сложным может быть обеспечение экспортного контроля как для компаний, производящих востребованные продукты, так и для регулирующих органов. В то же время оно также показывает постоянную потребность Huawei в сложных современных чипах.

В 2019 году компания Huawei была включена в список торговых ограничений США по соображениям национальной безопасности. Китайский разработчик уверяет, что не производил никаких чипов при помощи TSMC после того, как санкции вступили в силу в 2020 году.

Пока неизвестно, как чип достался Huawei. В 2019 году компания выпустила серию чипов Ascend 910. В то время, до введения экспортного контроля, чипы производила TSMC, сообщили Reuters два источника ранее в этом году. Газеты Information и Financial Times сообщили, что США изучают компании TSMC и Huawei.

Министерство торговли США заявило, что оно осведомлено о сообщениях о возможных нарушениях экспортного контроля, но не может раскрыть, ведется ли какое-либо расследование.

Правительство Тайваня, которое ввело собственные жесткие правила, запрещающие производство современных чипов в Китае, неоднократно заявляло, что будет следить за тем, чтобы тайваньские технологические компании следовали правилам США.

"Мы будем поддерживать полную коммуникацию с компанией", — заявил министр экономики Тайваня Куо Цзых-хуэй журналистам в Тайбэе 23 октября, не вдаваясь в подробности.

В июне Huawei заявила о создании ИИ-процессора Ascend 910B. По словам компании, в некоторых тестах он превзошел Nvidia A100.