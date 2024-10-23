Санкційний скандал: у новітньому процесорі Huawei знайшли чип TSMC, — Reuters

Поки незрозуміло, як продукція з Тайваню могла потрапити в Китай і опинитися всередині Ascend 910B, але Міністерство США вже про це знає.

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Тайванська компанія з виробництва напівпровідників (TSMC) повідомила владі США, що один з її чипів виявлено в продукції китайської компанії Huawei всупереч санкціям. Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters, посилаючись на джерела, знайомі з ситуацією.

Як повідомило одне джерело, дослідницька фірма TechInsights розібрала один із продуктів Huawei і виявила всередині чип TSMC, що вказує на можливе порушення експортних обмежень китайською компанією. Інформатор не назвав деталь, але сказав, що чип TSMC був однією з багаточіпових систем. За словами іншого, йдеться про Ascend 910B, який вважається найбільш просунутим процесором для штучного інтелекту Huawei.

TechInsights поінформувала TSMC про знахідку, перш ніж опублікувати свої висновки у звіті, що спонукало тайванського виробника зв'язатися з Міністерством торгівлі США кілька тижнів тому. Саме дослідження ще не опубліковано, і фірма відмовилася давати коментарі.

У понеділок, 21 жовтня, TSMC заявила, що активно зверталася до Міністерства торгівлі з цього питання, і додала, що не постачала чипи Huawei з середини вересня 2020 року.

"Наразі нам невідомо, чи є TSMC об'єктом будь-якого розслідування, — підкреслила компанія. — Ми підтримуємо надійну і комплексну систему експорту для моніторингу та забезпечення відповідності"

Це відкриття може показати, наскільки складним може бути забезпечення експортного контролю як для компаній, що виробляють затребувані продукти, так і для регулюючих органів. Водночас воно також показує постійну потребу Huawei у складних сучасних чипах.

У 2019 році компанію Huawei занесли до списку торгових обмежень США з міркувань національної безпеки. Китайський розробник запевняє, що не виробляв жодних чипів за допомогою TSMC після того, як санкції набули чинності 2020 року.

Поки невідомо, як чип дістався Huawei. У 2019 році компанія випустила серію чипів Ascend 910. У той час, до введення експортного контролю, чипи виробляла TSMC, повідомили Reuters два джерела раніше цього року. Газети Information і Financial Times повідомили, що США вивчають компанії TSMC і Huawei.

Міністерство торгівлі США заявило, що воно поінформоване про повідомлення про ймовірні порушення експортного контролю, але не може розкрити, чи ведеться якесь розслідування.

Уряд Тайваню, який запровадив власні жорсткі правила, що забороняють виробництво сучасних чипів у Китаї, неодноразово заявляв, що стежитиме за тим, щоб тайванські технологічні компанії дотримувалися правил США.

"Ми підтримуватимемо повну комунікацію з компанією", — заявив міністр економіки Тайваню Куо Цзих-хуей журналістам у Тайбеї 23 жовтня, не вдаючись у подробиці.

У червні Huawei заявила про створення ШІ-процесора Ascend 910B. За словами компанії, у деяких тестах він перевершив Nvidia A100.