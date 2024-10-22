США боятся китайского ИИ и деньги на его развитие больше давать не будут

Новые правила направлены на то, чтобы китайские военные не смогли воспользоваться знаниями американских инвесторов в своих целях.

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Правила США, запрещающие определенные американские инвестиции в искусственный интеллект в Китае, находятся на стадии окончательного рассмотрения. Об этом пишет Reuters со ссылкой на правительственное заявление.

Согласно заявлению американского правительства, окончательные правила, регулирующие исходящие инвестиции в Китай в области ИИ, полупроводников, микроэлектроники и квантовых вычислений, сейчас находятся на рассмотрении в Управлении по управлению и бюджету.

Сообщается, что упомянутые правила потребуют от американских инвесторов уведомлять Министерство финансов о некоторых инвестициях в ИИ и другие чувствительные технологии. Они вытекают из указа, призванного не допустить использования знаний американских инвесторов военными КНР.

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Как отмечают в издании, опубликованные ранее правила запрещали инвестиции в ИИ для определенных целей, а также в системы, обученные использовать определенное количество вычислительной мощности. Они требовали уведомлять о сделках, связанных с разработкой систем ИИ или полупроводников, не запрещенных иным образом. Среди исключений — публично торгуемые ценные бумаги, некоторые инвестиции в партнерства с ограниченной ответственностью и некоторые синдицированные долговые финансирования.

Бывший чиновник казначейства Лора Блэк сказала агентству, что в окончательных правилах может быть дополнительно уточнена сфера охвата искусственного интеллекта и порог ограничения для партнеров.

Напомним, китайские исследователи заявили, что использовали квантовые компьютеры D-Wave для взлома 50-битного шифрования RSA, из-за чего некоторые СМИ заявили о взломе "шифрования военного уровня".

Также сообщалось, что в Китае разрабатывают экономически эффективный радар, который сможет обнаруживать и отслеживать истребители-невидимки F-22 Raptor, используемые США и их союзниками.