Нацелен на F-22: Китай создает "копеечный" радар против самолетов-невидимок за $140 млн

По словам китайских ученых, новый радар может быть развернут практически в любой точке Земли, а также не излучает сигналов, выдающих его местоположение.

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В Китае разрабатывают экономически эффективный радар, который сможет обнаруживать и отслеживать истребители-невидимки F-22 Raptor, используемые США и их союзниками. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Сообщается, что новаторский радар использует сигналы китайской навигационной спутниковой системы BeiDou. По словам исследователей, радар является относительно дешевым за счет простой приемной антенны, может быть развернут практически в любой точке Земли, а также не излучает сигналов, которые могли бы выдать его местоположение. В случае глушения BeiDou может переключить диапазоны частот для использования GPS, европейской системы Galileo или российской ГЛОНАСС.

Для иллюстрации гипотетической цели радара в рецензируемой статье разработчики использовали изображение F-22 Raptor – самого современного истребителя-невидимки в США. Технология также может применяться для обнаружения других самолетов-невидимок, таких как F-35.

Самолеты F-22 и F-35 Фото: DVIDS

По словам старшего инженера Национальной ключевой лаборатории космической микроволновой связи в Сиане Вэнь Юаньюаня, новый радар может сделать технологию противодействия стелс-сигналам более доступной. BeiDou имеет почти в два раза больше спутников, чем GPS. Когда сигналы BeiDou сталкиваются с самолетом-невидимкой, они преломляются, создавая уникальные эхо-сигналы, которые ученые могут проанализировать, чтобы сделать довольно точное предположение о типе цели и ее местоположении.

"Благодаря мощности в любую погоду, глобальному покрытию, непрерывности, стабильной частоте передачи и точному времени сигналы навигационных спутников являются идеальным источником внешнего излучения для подсветки небольших и слабых целей на экране радара", — утверждает Вэнь Юаньюань.

До сих пор считалось, что пассивным радарам требуется специальный набор антенн, направленных прямо на спутник, чтобы получить прямой и чистый навигационный сигнал. Сравнивая этот опорный сигнал с сигналами, полученными другим набором антенн, можно извлечь информацию о самолетах-невидимках. В свою очередь китайские ученые предложили метод "слепого обнаружения", использующий один канал для идентификации самолетов-невидимок — без необходимости использования опорной антенны.

По словам разработчиков, эта новая конструкция не только значительно снижает стоимость радара, но и упрощает его развертывание и повышает эффективность противодействия помехам противника во время войны.

Напомним, пока значительная часть стран перевооружается на истребители пятого поколения несколько государств в мире уже по полной работают над самолетами шестого поколения. В США есть сразу два проекта истребителей 6 поколения: FA-XX и NGAD (Next Generation Air Dominance).

Также сообщалось, что группа китайских ученых разработала метод выявления воздушных объектов, в частности современных американских истребителей-невидимок, защищенных технологией "стелс", с помощью излучения от американских спутников Starlink.