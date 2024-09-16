В Китае придумали способ, как использовать спутниковый интернет Starlink против США, — СМИ

В КНР утверждают, что новый метод позволит выявлять американские самолеты-невидимки, используя излучение спутников Starlink.

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Группа китайских ученых разработала метод выявления воздушных объектов, защищенных технологией "стелс", с помощью излучения от спутников Starlink. Об этом пишет портал South China Morning Post.

Сообщается, что ученые запустили над Южно-Китайском морем дрон DJI Phantom 4 Pro с эффективной поверхностью рассеяния как у истребителя, защищенного технологией "стелс". Несмотря на это, БПЛА появился на радаре, так как был освещен электромагнитным излучением от спутника Starlink, пролетающего над Филиппинами.

Как объясняют ученые, когда самолет пролетает через воздушное пространство между спутниками связи и наземными антеннами, он может рассеивать часть электромагнитных волн, излучаемых спутниками. По их словам, эти небольшие рассеивания можно анализировать, чтобы идентифицировать и отслеживать и интересующую цель.

"Беспрецедентный радиолокационный эксперимент, проведенный китайскими учеными в Южно-Китайском море, может изменить ход будущих войн", — сказано в статье.

В публикации говорится, что американские самолеты-невидимки уменьшают отражение электромагнитных волн с помощью геометрических форм и поглощающих покрытий, чтобы обмануть радары. По словам ученых, если радиолокационная станция (РЛС) может использовать сигналы спутника Starlink, которые сильны и присутствуют практически везде, то ее возможности обнаружения могут "не зависеть от трехмерной формы цели и материала ее поверхности".

Также сообщается, что на данный момент насчитывается более 6000 спутников от SpaceX, постоянно излучающих высокочастотные радиосигналы. В связи с этим в КНР рассматривают возможность использования Starlink против армии США.

"Сигналы низкоорбитальных спутников обладают такими преимуществами, как всепогодность, межрегиональность и низкая стоимость, что их можно прекрасно сочетать со скрытыми радарами прямого рассеяния", — отмечает команда ученых.

В публикации говорится, что на данный момент новая китайская радарная антенна не больше сковородки, а дроны в эксперименте летали на относительно малых высотах. Поэтому раскрытая в статье технология не может быть напрямую применена в военных целях. Однако ученые утверждают, что эксперимент подтверждает "осуществимость и эффективность" упомянутого метода против дронов и истребителей-невидимок.

Напомним, российские разработчики представили на форуме "Армия-2024" ударный безэкипажный катер "Мурена-300с", который использует спутниковую связь, предположительно Starlink.

Кроме того, некоторые военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации уже используют на фронте новые спутниковые терминалы Starlink Mini от компании SpaceX.