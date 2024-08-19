Рамзан Кадыров поблагодарил Илона Маска за Starlink

Глава Чеченской республики за два последних дня оказался благодарен миллиардеру за многое. Но Илон Маск уже заявил, что не дарил ему автомобиль.

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поблагодарил американского миллиардера Илона Маска за Starlink. Днем ранее Рамзан уже утверждал, что основатель компаний SpaceX и Tesla подарил ему автомобиль Cybertruck. Сообщение появилось на Telegram-канале главы Чечни, причем он скопировал переписку Маска с журналистом Сетом Абрамсоном, который упрекнул миллиардера в том, что он дарит свои авто топ-чиновникам страны-агрессора.

"Илон, не обращай внимания на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ. Не стоит на них отвлекаться, поверь мне. Лучше продолжай творить и достигать новые вершины. Нам твои разработки здорово помогают. Ты в любом случае молодец!" – написал Кадыров и поблагодарил Маска за Starlink.

Пост Рамзана Кадырова про Starlink Фото: Скриншот

"Кстати, отдельное спасибо за Starlink. Скорость связи в зоне СВО вообще огонь! От бойцов отдельный респект!" – сообщил Кадыров. Реакции от Илона Маска пока не последовало.

Напомним, 17 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил от основателя Tesla Илона Маска автомобиль Cybertruck.

Он опубликовал видео в Telegram, продемонстрировав, что его Cybertruck оборудован крупнокалиберным пулеметом и даже прокатился на электровнедорожнике по Грозному, обвесившись пулеметными лентами. Кадыров даже пообещал отправить Кибертрак на передовую, заявив, что "этот "зверь" принесет много пользы нашим бойцам", но не уточнив, где "зверя" собираются заряжать в полевых условиях.

Кадыров также пригласил Маска посетить Грозный.

Журналист Сет Абрамсон спросил у Маска, почему он дарит свои автомобили "врагам Америки", которые находятся под санкциями. На что Маск ответил резко, но со смайликами.

Тред про Кибертрак Рамзана Кадырова

"Ты серьезно настолько отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck русскому генералу?", — написал Маск в ответ.

Цена на Cybertruck в России варьируется от 13 до 35 миллионов рублей. Официально компания Tesla не поставляет свои электромобили в страну. Но в Москве Cybertruck видели в мае 2024 года.

В сентябре 2019 года о подаренной Маском машине говорил белорусский лидер Александр Лукашенко. "У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда ее тестирую. Маск подарил", — утверждал он. Основатель Tesla опроверг слова Лукашенко.

Ранее владельцы Cybertruck выяснили, что внедорожник не может пересечь неглубокую реку. Tesla Cybertruck застрял, пытаясь попасть на другой берег реки в Калифорнии. Так что вытаскивал его совсем не экологичный, но надежный пикап Silverado.