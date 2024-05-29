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МирФан

Tesla Cybertruck позорно застрял, пытаясь пересечь неглубокую реку (видео)

Tesla Cybertruck, Tesla Cybertruck застрял, тесла кибертрак проблемы
Фото: Скриншот | Tesla Cybertruck застрял в реке

Оказалось, что внедорожник не такой проходимый, как анонсировалось. В итоге его вытащил пикап Silverado.

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Футуристический внедорожник "Тесла Кибертрак" снова оказался в забавной ситуации, когда не смог преодолеть неглубокую реку в каньоне Азуса в Калифорнии. В итоге ему на помощь пришел пикап. Об этом пишет Daily Mail.

Tesla Cybertruck пойман при попытке пересечь реку. На видео видно, как машина движется вперед и назад, но не может выехать на твердую землю.

На видео, опубликованном на YouTube, видно, как угловатый автомобиль от компании Илона Маска застрял в реке, а его шины покрыты водой. Водитель пытался сначала поехать вперед, но забуксовал, тогда он попытался сдать назад, но и эта попытка закончилась неудачей.

Tesla Cybertruck застрял в реке

По словам пользователя YouTube, после неоднократных попыток выбраться из реки Tesla Cybertruck в итоге "спас" пикап Silverado, который и вытащил его из реки.

Комментаторы высмеяли водителя за попытку пересечь водоем на разрекламированном внедорожнике.

"Я думал, что это лучший внедорожник на свете, но что случилось", — сказал один из комментаторов.

"Одна из проблем, которую я заметил в Кибертраке, заключается в том, что он слишком жесткий для своей большой колесной базы. Когда колеса расположены так далеко друг от друга, вам нужна дополнительная подвеска. В противном случае это просто высокая машина", — отметил другой комментатор.

Еще один посоветовал водителям Tesla Cybertruck всегда брать с собой друга на стандартном внедорожнике, который всегда сможет прийти на помощь. Потому что подвеска и шины внедорожника Tesla не предназначены для бездорожья. Забавно, но на официальном сайте Tesla есть фото Cybertruck, который как раз преодолевает реку посреди бездорожья.

Tesla Cybertruck, Tesla Cybertruck застрял, тесла кибертрак проблемы Fullscreen
Рекламное фото Tesla Cybertruck
Фото: Tesla

Это последний из множества инцидентов с автомобилем, с которыми у многих покупателей возникло множество проблем. Самый дешевый "Кибертрак" стоит 57 390 долларов, самая дорогая модификация Cyberbeast — 96 390 долларов.

Tesla Cybertruck, Tesla Cybertruck застрял, тесла кибертрак проблемы Fullscreen
Рекламное фото Tesla Cybertruck
Фото: Tesla

В марте рэпер 2Rar врезался в культовую вывеску отеля "Беверли-Хиллз" и попросил у Илона Маска новую машину, так как у его новенького внедорожника отлетела дверь

Другой неосторожный водитель в марте выехал на своем Tesla Cybertruck на калифорнийский пляж и застрял в прибое.

Также Фокус писал о том, что в США сломался новенький электромобиль Tesla Cybertruck, пробег которого составлял всего 56 км. Водитель хотел его зарядить, так как уровень заряда батареи составлял всего 47%. Но в итоге из автомобиля начала вытекать охлаждающая жидкость.