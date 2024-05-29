Tesla Cybertruck позорно застрял, пытаясь пересечь неглубокую реку (видео)

Оказалось, что внедорожник не такой проходимый, как анонсировалось. В итоге его вытащил пикап Silverado.

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Футуристический внедорожник "Тесла Кибертрак" снова оказался в забавной ситуации, когда не смог преодолеть неглубокую реку в каньоне Азуса в Калифорнии. В итоге ему на помощь пришел пикап. Об этом пишет Daily Mail.

Tesla Cybertruck пойман при попытке пересечь реку. На видео видно, как машина движется вперед и назад, но не может выехать на твердую землю.

На видео, опубликованном на YouTube, видно, как угловатый автомобиль от компании Илона Маска застрял в реке, а его шины покрыты водой. Водитель пытался сначала поехать вперед, но забуксовал, тогда он попытался сдать назад, но и эта попытка закончилась неудачей.

Tesla Cybertruck застрял в реке

По словам пользователя YouTube, после неоднократных попыток выбраться из реки Tesla Cybertruck в итоге "спас" пикап Silverado, который и вытащил его из реки.

Комментаторы высмеяли водителя за попытку пересечь водоем на разрекламированном внедорожнике.

"Я думал, что это лучший внедорожник на свете, но что случилось", — сказал один из комментаторов.

"Одна из проблем, которую я заметил в Кибертраке, заключается в том, что он слишком жесткий для своей большой колесной базы. Когда колеса расположены так далеко друг от друга, вам нужна дополнительная подвеска. В противном случае это просто высокая машина", — отметил другой комментатор.

Еще один посоветовал водителям Tesla Cybertruck всегда брать с собой друга на стандартном внедорожнике, который всегда сможет прийти на помощь. Потому что подвеска и шины внедорожника Tesla не предназначены для бездорожья. Забавно, но на официальном сайте Tesla есть фото Cybertruck, который как раз преодолевает реку посреди бездорожья.

Рекламное фото Tesla Cybertruck Фото: Tesla

Это последний из множества инцидентов с автомобилем, с которыми у многих покупателей возникло множество проблем. Самый дешевый "Кибертрак" стоит 57 390 долларов, самая дорогая модификация Cyberbeast — 96 390 долларов.

Рекламное фото Tesla Cybertruck Фото: Tesla

В марте рэпер 2Rar врезался в культовую вывеску отеля "Беверли-Хиллз" и попросил у Илона Маска новую машину, так как у его новенького внедорожника отлетела дверь

Другой неосторожный водитель в марте выехал на своем Tesla Cybertruck на калифорнийский пляж и застрял в прибое.

Также Фокус писал о том, что в США сломался новенький электромобиль Tesla Cybertruck, пробег которого составлял всего 56 км. Водитель хотел его зарядить, так как уровень заряда батареи составлял всего 47%. Но в итоге из автомобиля начала вытекать охлаждающая жидкость.