Націлений на F-22: Китай створює "копійчаний" радар проти літаків-невидимок за $140 млн

За словами китайських учених, новий радар може бути розгорнутий практично в будь-якій точці Землі, а також не випромінює сигналів, що видають його місце розташування.

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У Китаї розробляють економічно ефективний радар, який зможе виявляти та відстежувати винищувачі-невидимки F-22 Raptor, що використовуються США та їхніми союзниками. Про це пише South China Morning Post (SCMP).

Повідомляється, що новаторський радар використовує сигнали китайської навігаційної супутникової системи BeiDou. За словами дослідників, радар є відносно дешевим завдяки простій приймальній антені, може бути розгорнутий практично в будь-якій точці Землі, а також не випромінює сигналів, які могли б видати його місце розташування. У разі глушіння BeiDou може переключити діапазони частот для використання GPS, європейської системи Galileo або російської ГЛОНАСС.

Для ілюстрації гіпотетичної цілі радара в рецензованій статті розробники використовували зображення F-22 Raptor — найсучаснішого винищувача-невидимки в США. Технологія також може застосовуватися для виявлення інших літаків-невидимок, таких як F-35.

Літаки F-22 і F-35 Фото: DVIDS

За словами старшого інженера Національної ключової лабораторії космічного мікрохвильового зв'язку в Сіані Вень Юаньюаня, новий радар може зробити технологію протидії стелс-сигналам доступнішою. BeiDou має майже вдвічі більше супутників, ніж GPS. Коли сигнали BeiDou стикаються з літаком-невидимкою, вони заломлюються, створюючи унікальні відлуння-сигнали, які вчені можуть проаналізувати, щоб зробити доволі точне припущення про тип цілі та її місцеперебування.

"Завдяки потужності в будь-яку погоду, глобальному покриттю, безперервності, стабільній частоті передавання і точному часу сигнали навігаційних супутників є ідеальним джерелом зовнішнього випромінювання для підсвічування невеликих і слабких цілей на екрані радара", — стверджує Вень Юаньюань.

Досі вважалося, що пасивним радарам потрібен спеціальний набір антен, спрямованих прямо на супутник, щоб отримати прямий і чистий навігаційний сигнал. Порівнюючи цей опорний сигнал із сигналами, отриманими іншим набором антен, можна отримати інформацію про літаки-невидимки. Зі свого боку китайські вчені запропонували метод "сліпого виявлення", що використовує один канал для ідентифікації літаків-невидимок — без необхідності використання опорної антени.

За словами розробників, ця нова конструкція не тільки значно знижує вартість радара, а й спрощує його розгортання і підвищує ефективність протидії перешкодам противника під час війни.

Нагадаємо, поки значна частина країн переозброюється на винищувачі п'ятого покоління, кілька держав у світі вже на повну працюють над літаками шостого покоління. У США є одразу два проєкти винищувачів 6 покоління: FA-XX і NGAD (Next Generation Air Dominance).

Також повідомлялося, що група китайських учених розробила метод виявлення повітряних об'єктів, зокрема сучасних американських винищувачів-невидимок, захищених технологією "стелс", за допомогою випромінювання від американських супутників Starlink.