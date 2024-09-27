Винищувач F-22 Raptor: звір без "режиму звіра"

"Режим звіра" — метафоричний опис винищувача, який несе більше, ніж його звичайний або стандартний набір озброєння. І хоча F-22 на таке не здатний, льотчики називають Raptor звіром у повітряному бою.

Related video

Під "режимом звіра" мається на увазі надважке корисне навантаження винищувача. Так, винищувач F-35 Lightning II має "режим звіра", який дає йому змогу нести до 9,97 тонн боєприпасів, що приблизно вчетверо більше за його стандартне навантаження. Така конфігурація призначена для операцій "третього дня", після досягнення переваги в повітрі і придушення ППО противника.

Фокус переклав статтю доктора наук Брента М. Іствуда про унікальні можливості багатоцільового винищувача F-22 Raptor.

F-22 Raptor, хоча і не має "режиму звіра", все ж вважається грізним винищувачем "першого дня" завдяки своїй непомітності та маневреності.

Його розглядають як супроводжувальний літак для таких бомбардувальників, як B-2 і B-21, на початкових етапах бойових дій, які розчищають шлях для F-35 з його "режимом звіра". Деякі льотчики називають "звіром" і сам F-22 завдяки його маневреності та бойовим можливостям.

Винищувач F-35 Lightning II має "режим звіра"

Режим "звіра" F-35 проти F-22 Raptor: порівняння двох монстрів

"Режим звіра" – не технічний термін, а метафоричний опис винищувача, який несе більше, ніж його звичайний або стандартний набір озброєння.

У F-35 Lightning II є режим "звіра", який вчетверо перевершує за боєзапасом звичайний режим "стелс" і розрахований на понад 9,97 тонн боєприпасів.

Водночас F-22 Raptor більше покладається на свою базову стелс-технологію, призначену для "бойових сценаріїв високого класу".

Якщо вірити відкритим джерелам, F-22 не має "режиму звіра", на відміну від F-35, але деякі льотчики все одно вважають Raptor "звіром" у повітряному бою.

Військово-повітряні сили навіть пишаються тим, що F-22 був показаний у рекрутинговому ролику, який вийшов перед новим голлівудським сиквелом Top Gun.

Літаки F-35 і F-22 (угорі) Фото: The EurAsian Times

Що таке режим звіра?

"Режим звіра", за задумом військових планувальників ВПС, застосовується в конфігурації атаки "третього дня" в умовах наступальної операції.

Це означає, що F-35 скидатиме або запускатиме додаткові боєприпаси після того, як ВПС і ВМС отримають перевагу в повітрі і придушать ворожі засоби протиповітряної оборони.

F-35 може нести додаткові бомби і ракети, розміщені на підвісах під крилами, що зробить його менш потайним, але більш потужним.

F-22, завдяки своєму маневреному стелс-корпусу, вважається винищувачем "першого дня" атаки, здатним супроводжувати бомбардувальник B-2 або, у перспективі, бомбардувальник B-21 у перший день конфлікту, залишатися непомітним для радарів і знищувати ворожі ракети "земля-повітря", щоб розчистити шлях для F-35 з його режимом "звіра".

Багатоцільовий винищувач F-22 Фото: Pinterest

Відпрацювання ймовірних сценаріїв наступу на початку конфлікту

ВПС і ВМС уже відпрацьовували таку концепцію атаки, і вона цілком може стати стандартною для боїв під час майбутнього конфлікту в Східній Азії.

Деякі льотчики вважають F-22 дивом

На думку деяких льотчиків, F-22 сам по собі є крилатим дивом.

Кілька років тому інтернет-журнал Task and Purpose поділився реакцією льотчиків під час інтерв'ю у подкасті. Полковник ВПС у відставці Террі "Стретч" Скотт літав на F-22 під час своєї кар'єри і розповів про те, наскільки потужним є цей літак. "Управління літаком… феноменальне, – визнав Скотт. – В оригінальному посібнику з експлуатації було написано: "Ви можете керувати цим літаком як вам заманеться", – згадує він.

Винищувач F-22 Фото: Pinterest

Маневреність "Раптора" поза конкуренцією

"У мене, звиклого до четвертого покоління винищувачів, сльози на очах бринять від того, наскільки маневреним є цей літак, – додає Скотт, колишній льотчик F-15. – Навіть коли я лечу в атаку проти іншого "Раптора", цей літак вражає уяву, коли починає візуально маневрувати".

F-22 — втілення режиму звіра

Отже, на думку цих льотчиків ВПС, F-22 – саме втілення "звіра" завдяки своїм стелс-характеристикам і маневреності. Добре, що ВПС планують включити його до однієї команди з F-35 і стелс-бомбардувальниками.

Розмежування першого і третього дня наступу теж вельми цікаве, доводячи, що військові планують конфігурацію захисту від озброєного до зубів супротивника.

Про автора

Брент М. Іствуд – доктор наук, автор книги Humans, Machines, and Data: Future Trends in Warfare. Він є експертом з нових загроз і колишнім офіцером піхоти армії США. Ви можете стежити за ним в Twitter: @BMEastwood.