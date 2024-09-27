Истребитель F-22 Raptor: зверь без "режима зверя"

"Режим зверя" — метафорическое описание истребителя, который несет больше, чем его обычный или стандартный набор вооружения. И хотя F-22 на такое не способен, летчики называют Raptor зверем в воздушном бою.

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Под "режимом зверя" подразумевается чрезвычайно тяжелая полезная нагрузка для истребителя. Так, истребитель F-35 Lightning II имеет "режим зверя", позволяющий ему нести до 9,97 тонн боеприпасов, что примерно в четыре раза больше его стандартной нагрузки. Такая конфигурация предназначена для операций "третьего дня", после достижения превосходства в воздухе и подавления ПВО противника.

Фокус перевел статью доктора наук Брента М. Иствуда об уникальных возможностях многоцелевого истребителя F-22 Raptor.

F-22 Raptor, хотя и не имеет "режима зверя", все же считается грозным истребителем "первого дня" благодаря своей передовой скрытности и маневренности.

Он рассматривается как сопровождающий самолет для таких бомбардировщиков, как B-2 и B-21, на начальных этапах боевых действий, расчищающих путь для F-35 с его "режимом зверя". Некоторые летчики называют "зверем" и сам F-22 благодаря его маневренности и боевым возможностям.

Истребитель F-35 Lightning II имеет "режим зверя"

Режим "зверя" F-35 против F-22 Raptor: сравнение двух монстров

"Режим зверя" – не технический термин, а метафорическое описание истребителя, который несет больше, чем его обычный или стандартный набор вооружения.

У F-35 Lightning II есть режим "зверя", который в четыре раза превосходит по боезапасу обычный режим "стелс" и рассчитанный на более 9,97 тонн боеприпасов.

В то же время F-22 Raptor больше полагается на свою базовую стелс-технологию, предназначенную для "боевых сценариев высокого класса".

Если верить открытым источникам, F-22 не обладает "режимом зверя", в отличие от F-35, но некоторые летчики все равно считают Raptor "зверем" в воздушном бою.

Военно-воздушные силы даже гордятся тем, что F-22 был показан в рекрутинговом ролике, который вышел перед новым голливудским сиквелом Top Gun.

Самолеты F-35 и F-22 (вверху) Фото: The EurAsian Times

Что такое режим зверя?

"Режим зверя", по замыслу военных планировщиков ВВС, представляет собой конфигурацию атаки "третьего дня" в условиях наступательной операции.

Это означает, что F-35 будет сбрасывать или запускать дополнительные боеприпасы после того, как ВВС и ВМС получат превосходство в воздухе и подавят вражеские средства противовоздушной обороны.

F-35 может нести дополнительные бомбы и ракеты, размещенные на подвесах под крыльями, что сделает его менее скрытным, но более мощным.

F-22, благодаря своему маневренному стелс-корпусу, считается истребителем "первого дня" атаки, способным сопровождать бомбардировщик B-2 или, в перспективе, бомбардировщик B-21 в первый день конфликта, оставаться незаметным для радаров и уничтожать вражеские ракеты "земля-воздух", чтобы расчистить путь для F-35 с его режимом "зверя".

Многоцелевой истребитель F-22 Фото: Pinterest

Отработка вероятных сценариев наступления в начале конфликта

ВВС и ВМС уже отрабатывали подобную концепцию атаки, и она вполне может стать стандартной для боев в ходе будущего конфликта в Восточной Азии.

Некоторые летчики считают F-22 чудом

По мнению некоторых летчиков, F-22 сам по себе является крылатым чудом.

Несколько лет назад интернет-журнал Task and Purpose поделился реакцией летчиков в ходе интервью для подкаста. Полковник ВВС в отставке Терри "Стретч" Скотт летал на F-22 во время своей карьеры и рассказал о том, насколько мощным является этот самолет. "Управление самолетом… феноменально, – признал Скотт. – В оригинальном руководстве по эксплуатации было написано: "Вы можете управлять этим самолетом как вам заблагорассудится", – вспоминает он.

Истребитель F-22 Фото: Pinterest

Маневренность "Раптора" вне конкуренции

"У меня, привыкшего к четвертому поколению истребителей, слезы на глаза наворачиваются от того, насколько маневренным является этот самолет, – добавляет Скотт, бывший летчик F-15. – Даже когда я лечу в атаку против другого "Раптора", этот самолет поражает воображение, когда начинает визуально маневрировать".

F-22 – воплощение режима зверя

Итак, по мнению этих летчиков ВВС, F-22 – само воплощение "зверя" благодаря своим стелс-характеристикам и маневренности. Хорошо, что ВВС планируют использовать его в одной команде с F-35 и стелс-бомбардировщиками.

Разграничение первого и третьего дня наступления тоже весьма интересно, доказывая, что военные планируют конфигурацию защиты от вооруженного до зубов противника.

Об авторе

Брент М. Иствуд – доктор наук, автор книги Humans, Machines, and Data: Future Trends in Warfare. Он является экспертом по новым угрозам и бывшим офицером пехоты армии США. Вы можете следить за ним в Twitter: @BMEastwood.