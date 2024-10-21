Китай напугал США возможностью взлома "военного шифрования": насколько реальна угроза

В будущем квантовые компьютеры смогут взламывать все более и более длинные алгоритмы шифрования, но не сегодня, считают эксперты.

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Китайские исследователи заявили, что использовали квантовые компьютеры D-Wave для взлома 50-битного шифрования RSA, из-за чего некоторые СМИ заявили о взломе "шифрования военного уровня". О том, насколько это реально, пишет портал New Atlas.

Как отмечают в издании, китайские ученые заявили, что использовали D-Wave для факторизации целых чисел, защищенных RSA, что является важнейшим компонентом взлома шифрования. В их статье также описывается успех исследователей во взломе 50-битного шифрования RSA, а также процесс, с помощью которого им это удалось.

В свою очередь шифрование "военного уровня" обычно представляет собой 256-битный AES. Эквивалент ключа RSA составит 15 360 бит. В упомянутой статье не упоминаются ни попытки взлома AES, ни шифрование "военного уровня".

Автор статьи объясняет, что RSA — это, по сути, стандартное шифрование, которое мы используем каждый день, когда проверяем электронную почту или просматриваем веб-страницы. Кроме того, наши устройства обычно используют 128-битное или 256-битное шифрование AES всякий раз, когда мы подключаемся к Wi-Fi.

"Да, китайским исследователям удалось взломать 50-битный ключ шифрования с помощью квантовых компьютеров. Они также могли бы взломать 50-битный ключ RSA с помощью iPhone всего за несколько секунд", — подчеркнули в издании.

По словам автора материала, через несколько лет квантовые компьютеры, скорее всего, смогут взламывать все более и более длинные алгоритмы шифрования. Однако, на сегодняшний день люди "только-только царапнули поверхность" их возможностей.

Напомним, исследователи из Университета Лейбница в Ганновере, Физико-технического федерального университета в Брауншвейге и Университета Штутгарта представили новаторский метод безопасной связи, который использует полупроводниковые квантовые точки и квантовое распределение ключей.

Также сообщалось, что Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) анонсировало программу "Развертывание и обнаружение подозрительных сетей", которая должна помочь гражданам авторитарных стран безопасно обмениваться сообщениями в условиях цензуры.