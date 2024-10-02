Россия и Китай не перехватят: США готовят новую технологию анонимной передачи данных

Новая инициатива Минобороны США, в частности, должна помочь гражданам авторитарных стран безопасно обмениваться сообщениями в условиях цензуры.

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Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) анонсировало программу "Развертывание и обнаружение подозрительных сетей" (PWND2). Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

В анонсе сказано, что многие граждане авторитарных стран не могут свободно общаться друг с другом из-за контроля интернет-коммуникаций. В связи с этим DARPA инвестирует в разработку технологий, обеспечивающих доставку электронных сообщений в различных формах и с различными степенями заметности.

Сообщается, что новая программа Управления информационных инноваций агентства (I2O) PWND2 опирается на успех программы Resilient Anonymous Communication for Everyone (RACE). Разработчики создают формальные модели новых путей коммуникации для улучшения развертывания и обнаружения надежных и устойчивых скрытых сетей.

Программа PWND2 рассчитана на 30 месяцев, в течение которых исследовательские группы будут стремиться создать новый доменно-специфический язык и формальные инструменты анализа для проверки свойств странных сетей в скрытых системах связи. В DARPA полагают, что сочетание формальных методов с программно-определяем выявлением скрытых сетей может дать гарантии конфиденциальности и производительности.

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"Если мы добьемся успеха, я предвижу создание новой науки о скрытых сетях", — заявил менеджер программы PWND 2 Майкл Лэк.

В DARPA также подчеркнули, что Конгресс США последовательно выделяет средства на укрепление глобальной свободы интернета. Подобные инициативы, в частности помогают людям в авторитарных странах обходить цензуру.

Напомним, французские технологические компании при поддержке Французского агентства оборонных инноваций впервые использовали лазер для связи между низкоорбитальным наноспутником Unseenlabs и коммерческой наземной станцией, предоставленной компанией Cailabs.

Также сообщалось, что физики Эксетерского университета, Великобритания, создали новый способ передачи информации. Квантовое исчезновение может позволить встраивать защищенные сообщения в голограммы и выборочно стирать их даже после отправки.