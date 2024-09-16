Невозможно заглушить: Франция испытала лазеры для безопасной спутниковой связи

Лазерная связи позволяет за считанные минуты передавать со спутников очень большие файлы, в частности подробные изображения Земли.

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Французские технологические компании при поддержке Французского агентства оборонных инноваций впервые использовали лазер для связи между низкоорбитальным наноспутником Unseenlabs и коммерческой наземной станцией, предоставленной компанией Cailabs. Об этом пишет Defense News.

Сообщается, что спутник с лазерной полезной нагрузкой установил с наземной станцией стабильную связь на несколько минут. По словам гендиректора Cailabs Жана-Франсуа Моризура, двухточечная природа лазеров делает их более безопасными, чем радиочастоты, и их нельзя заглушить. Кроме того, лазерная связь может передавать очень большие файлы, такие как подробные изображения Земли, за считанные минуты.

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"Низкая вероятность обнаружения, низкая вероятность перехвата означает, что вы можете использовать его в некоторых сложных ситуациях", — отметил гендиректор Cailabs.

Как отмечает Жан-Франсуа Моризур, это не первое испытание лазерной связи "Космос-Земля", однако в этот раз впервые была использована коммерчески доступная наземная станция. Ожидается, что в будущем космическую лазерную связь можно будет использовать на мобильных, наземных, морских и воздушных платформах. На финансирование проекта Министерство вооруженных сил Франции предоставило 5,5 миллиона евро.

Гендиректор Cailabs также отметил, что на фоне изменений в мировой системе безопасности правительства все больше понимают, что превосходство в космосе будет иметь важное значение. Кроме того, снижение стоимости "доступа к космосу" ускоряют космическую экономику.

"Чем больше развивается космическая экономика, тем больше появляется новых инструментов, она становится такой же сферой, как и любая другая, где, по сути, происходят сражения", — подчеркнул глава компании.

По информации портала, используемая в испытании станция Cailabs состоит из купола с большим телескопом и нескольких более мелких, при этом сложность заключается в обработке лазерного света. При необходимости станцию можно сделать размером с грузовик.

Напомним, генеральный директор Rafael Advanced Defense Systems Йоав Тургеман объявил, что в следующем году Армия обороны Израиля развернет систему лазерного оружия Iron Beam High Energy Laser Weapon System.

Также сообщалось, что Китай показал OW5-A50 — боевой лазер, который эффективен при сбивании российских дронов типа "Шахед". Его предлагали на продажу Саудовской Аравии.