Невозможно заглушить: Франция испытала лазеры для безопасной спутниковой связи
Лазерная связи позволяет за считанные минуты передавать со спутников очень большие файлы, в частности подробные изображения Земли.
Французские технологические компании при поддержке Французского агентства оборонных инноваций впервые использовали лазер для связи между низкоорбитальным наноспутником Unseenlabs и коммерческой наземной станцией, предоставленной компанией Cailabs. Об этом пишет Defense News.
Сообщается, что спутник с лазерной полезной нагрузкой установил с наземной станцией стабильную связь на несколько минут. По словам гендиректора Cailabs Жана-Франсуа Моризура, двухточечная природа лазеров делает их более безопасными, чем радиочастоты, и их нельзя заглушить. Кроме того, лазерная связь может передавать очень большие файлы, такие как подробные изображения Земли, за считанные минуты.
"Низкая вероятность обнаружения, низкая вероятность перехвата означает, что вы можете использовать его в некоторых сложных ситуациях", — отметил гендиректор Cailabs.
Как отмечает Жан-Франсуа Моризур, это не первое испытание лазерной связи "Космос-Земля", однако в этот раз впервые была использована коммерчески доступная наземная станция. Ожидается, что в будущем космическую лазерную связь можно будет использовать на мобильных, наземных, морских и воздушных платформах. На финансирование проекта Министерство вооруженных сил Франции предоставило 5,5 миллиона евро.
Гендиректор Cailabs также отметил, что на фоне изменений в мировой системе безопасности правительства все больше понимают, что превосходство в космосе будет иметь важное значение. Кроме того, снижение стоимости "доступа к космосу" ускоряют космическую экономику.
"Чем больше развивается космическая экономика, тем больше появляется новых инструментов, она становится такой же сферой, как и любая другая, где, по сути, происходят сражения", — подчеркнул глава компании.
По информации портала, используемая в испытании станция Cailabs состоит из купола с большим телескопом и нескольких более мелких, при этом сложность заключается в обработке лазерного света. При необходимости станцию можно сделать размером с грузовик.
Напомним, генеральный директор Rafael Advanced Defense Systems Йоав Тургеман объявил, что в следующем году Армия обороны Израиля развернет систему лазерного оружия Iron Beam High Energy Laser Weapon System.
Также сообщалось, что Китай показал OW5-A50 — боевой лазер, который эффективен при сбивании российских дронов типа "Шахед". Его предлагали на продажу Саудовской Аравии.