В РФ мечтают создать лазеры за 30 000 долларов, чтобы бороться с дронами ВСУ (фото)

По словам россиян, маломощный лазер мог бы уничтожать БПЛА с машинным зрением и спутниковой связью, против которых бессильны средства РЭБ.

Related video

В Российской Федерации хотят бороться с беспилотными летательными аппаратами, "ослепляя" их с помощью портативных мобильных устройств с маломощным лазером. Технология была предложена в сборнике статей российского научно-исследовательского конкурса "Лучшие исследовательские статьи 2024".

В материале говорится, что на данный момент нет мобильных оптических систем противодействия дронам, нацеленных на небольшие цели и способные защитить отдельную машину, заслепив камеры беспилотников. Для борьбы дронам используются дорогостоящие зенитные ракеты, а также крупные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые бессильны против БПЛА со спутниковой связью и дронов с автоматическим донаведением.

Важно

Лазерное оружие разочаровало военных: не справляется с ракетами и гиперзвуковыми угрозами

Учитывая случаи, когда БПЛА нельзя уничтожить ракетами и средствами РЭБ, авторы статьи предлагают создать "мобильные устройства лазерной объемной завесы", которые военные могли бы носить с собой или крепить на военную технику. По их словам, эти устройства могли бы "ослеплять" дроны и барражирующие боеприпасы на расстоянии сотен метров с помощью маломощного лазера.

"На конечном этапе приближающегося БЛА к подвижной мишени, объемная завеса, установленная на мишени, ослепит его и развернется вбок, а БЛА пролетит мимо цели. Высокие скорости в этой зоне не позволят оператору БЛА среагировать, либо БЛА не хватит места для разворота. Ослепление дрона приведет к тому, что он упадет на землю и не попадет в цел", — объяснили авторы материала.

Схема оптомеханического блока

В материале также представлены схемы упомянутого оружия. Устройство включает блок строчно-кадровой развертки, состоящий из корпуса, разделенного на две части. В нижней части корпуса находится блок управления и синхронизации вращения двух двигателей полигональных зеркал строчной развертки и двигателя вращения правильной четырехгранной зеркальной призмы кадровой развертки.

Схема формирования лазерной завесы на высоте 10 метров

В верхней части расположен сам блок строчно-кадровой развертки, состоящий из двух лазеров и двух четырехгранных полигональных зеркал горизонтального сканирования, принимающих лазерный луч и развертывающих его в горизонтальную плоскость луча. Аппарат рассчитан на формирование световой завесы на высоте до 100 м. По расчетам россиян, при ясной атмосфере и нулевом угле падения луча, мощности лазера примерно в 5 Вт достаточно, для засветки камеры дронов в радиусе 1 км.

Схема формирования завесы на разных высотах

В статье говорится, что подобной системе не требуется оператор. Устройство непрерывно сканирует свою область пространства, ожидая пока беспилотники пройдут через контролируемую им зону, чтобы "ослепить" или вывести из строя БПЛА. Ожидается, что стоить такая система будет до 30 000 долларов.

"Устройство пространственно-объемной завесы достаточно компактно, чтобы его можно было использовать в качестве портативного оружия для солдат и офицеров, или его можно установить на броню, что делает небольшие армейские группы и отдельную бронетехнику безопасными от атак дронов", — заключили авторы статьи.

Напомним, в Российской Федерации раскрыли характеристики лазерного оружия "Пересвет", заявив, что оно может ослеплять спутниковые системы разведки на орбитах, прикрывая таким образом стратегически важные военные объекты.

В свою очередь Государственное агентство по вооружениям Южной Кореи впервые продемонстрировало возможности недавно разработанного в стране лазерного оружия для уничтожения БПЛА.