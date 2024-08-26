У РФ мріють створити лазери за 30 000 доларів, щоб боротися з дронами ЗСУ (фото)

За словами росіян, малопотужний лазер міг би знищувати БПЛА з машинним зором і супутниковим зв'язком, проти яких безсилі засоби РЕБ.

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У Російській Федерації хочуть боротися з безпілотними літальними апаратами, "засліплюючи" їх за допомогою портативних мобільних пристроїв із малопотужним лазером. Технологію було запропоновано у збірнику статей російського науково-дослідного конкурсу "Найкращі дослідницькі статті 2024".

У матеріалі йдеться про те, що наразі немає мобільних оптичних систем протидії дронам, які були б націлені на невеликі цілі і здатні захистити окрему машину, засліпивши камери безпілотників. Для боротьби дронам використовують дорогі зенітні ракети, а також великі системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), які безсилі проти БПЛА із супутниковим зв'язком і дронів з автоматичним донаведенням.

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З огляду на випадки, коли БПЛА не можна знищити ракетами і засобами РЕБ, автори статті пропонують створити "мобільні пристрої лазерної об'ємної завіси", які військові могли б носити з собою або кріпити на військову техніку. За їхніми словами, ці пристрої могли б "засліплювати" дрони і боєприпаси, що баражують, на відстані сотень метрів за допомогою малопотужного лазера.

"На кінцевому етапі наближення БПЛА до рухомої мішені, об'ємна завіса, встановлена на мішені, засліпить його і розвернеться убік, а БПЛА пролетить повз ціль. Високі швидкості в цій зоні не дозволять оператору БПЛА зреагувати, або БПЛА не вистачить місця для розвороту. Засліплення дрона призведе до того, що він впаде на землю і не влучить у ціль", — пояснили автори матеріалу.

Схема оптомеханічного блоку

У матеріалі також представлені схеми згаданої зброї. Пристрій включає блок рядково-кадрової розгортки, що складається з корпусу, розділеного на дві частини. У нижній частині корпусу розміщено блок керування та синхронізації обертання двох двигунів полігональних дзеркал рядкової розгортки та двигуна обертання правильної чотиригранної дзеркальної призми кадрової розгортки.

Схема формування лазерної завіси на висоті 10 метрів

У верхній частині розташований сам блок рядково-кадрової розгортки, що складається з двох лазерів і двох чотиригранних полігональних дзеркал горизонтального сканування, які приймають лазерний промінь і розгортають його в горизонтальну площину променя. Апарат розрахований на формування світлової завіси на висоті до 100 м. За розрахунками росіян, за ясної атмосфери і нульового кута падіння променя, потужності лазера приблизно в 5 Вт достатньо для засвічення камери дронів у радіусі 1 км.

Схема формування завіси на різних висотах

У статті йдеться, що подібній системі не потрібен оператор. Пристрій безперервно сканує свою область простору, чекаючи поки безпілотники пройдуть через контрольовану ним зону, щоб "засліпити" або вивести з ладу БПЛА. Очікується, що коштуватиме така система до 30 000 доларів.

"Пристрій просторово-об'ємної завіси досить компактний, щоб його можна було використовувати як портативну зброю для солдатів і офіцерів, або його можна встановити на броню, що робить невеликі армійські групи і окрему бронетехніку безпечними від атак дронів", — підсумували автори статті.

Нагадаємо, у Російській Федерації розкрили характеристики лазерної зброї "Пересвет", заявивши, що вона може засліплювати супутникові системи розвідки на орбітах, прикриваючи таким чином стратегічно важливі військові об'єкти.

Своєю чергою Державне агентство з озброєнь Південної Кореї вперше продемонструвало можливості нещодавно розробленої в країні лазерної зброї для знищення БПЛА.