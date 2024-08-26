У РФ мріють створити лазери за 30 000 доларів, щоб боротися з дронами ЗСУ (фото)
За словами росіян, малопотужний лазер міг би знищувати БПЛА з машинним зором і супутниковим зв'язком, проти яких безсилі засоби РЕБ.
У Російській Федерації хочуть боротися з безпілотними літальними апаратами, "засліплюючи" їх за допомогою портативних мобільних пристроїв із малопотужним лазером. Технологію було запропоновано у збірнику статей російського науково-дослідного конкурсу "Найкращі дослідницькі статті 2024".
У матеріалі йдеться про те, що наразі немає мобільних оптичних систем протидії дронам, які були б націлені на невеликі цілі і здатні захистити окрему машину, засліпивши камери безпілотників. Для боротьби дронам використовують дорогі зенітні ракети, а також великі системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), які безсилі проти БПЛА із супутниковим зв'язком і дронів з автоматичним донаведенням.
З огляду на випадки, коли БПЛА не можна знищити ракетами і засобами РЕБ, автори статті пропонують створити "мобільні пристрої лазерної об'ємної завіси", які військові могли б носити з собою або кріпити на військову техніку. За їхніми словами, ці пристрої могли б "засліплювати" дрони і боєприпаси, що баражують, на відстані сотень метрів за допомогою малопотужного лазера.
"На кінцевому етапі наближення БПЛА до рухомої мішені, об'ємна завіса, встановлена на мішені, засліпить його і розвернеться убік, а БПЛА пролетить повз ціль. Високі швидкості в цій зоні не дозволять оператору БПЛА зреагувати, або БПЛА не вистачить місця для розвороту. Засліплення дрона призведе до того, що він впаде на землю і не влучить у ціль", — пояснили автори матеріалу.
У матеріалі також представлені схеми згаданої зброї. Пристрій включає блок рядково-кадрової розгортки, що складається з корпусу, розділеного на дві частини. У нижній частині корпусу розміщено блок керування та синхронізації обертання двох двигунів полігональних дзеркал рядкової розгортки та двигуна обертання правильної чотиригранної дзеркальної призми кадрової розгортки.
У верхній частині розташований сам блок рядково-кадрової розгортки, що складається з двох лазерів і двох чотиригранних полігональних дзеркал горизонтального сканування, які приймають лазерний промінь і розгортають його в горизонтальну площину променя. Апарат розрахований на формування світлової завіси на висоті до 100 м. За розрахунками росіян, за ясної атмосфери і нульового кута падіння променя, потужності лазера приблизно в 5 Вт достатньо для засвічення камери дронів у радіусі 1 км.
У статті йдеться, що подібній системі не потрібен оператор. Пристрій безперервно сканує свою область простору, чекаючи поки безпілотники пройдуть через контрольовану ним зону, щоб "засліпити" або вивести з ладу БПЛА. Очікується, що коштуватиме така система до 30 000 доларів.
"Пристрій просторово-об'ємної завіси досить компактний, щоб його можна було використовувати як портативну зброю для солдатів і офіцерів, або його можна встановити на броню, що робить невеликі армійські групи і окрему бронетехніку безпечними від атак дронів", — підсумували автори статті.
Нагадаємо, у Російській Федерації розкрили характеристики лазерної зброї "Пересвет", заявивши, що вона може засліплювати супутникові системи розвідки на орбітах, прикриваючи таким чином стратегічно важливі військові об'єкти.
Своєю чергою Державне агентство з озброєнь Південної Кореї вперше продемонструвало можливості нещодавно розробленої в країні лазерної зброї для знищення БПЛА.