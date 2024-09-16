Неможливо заглушити: Франція випробувала лазери для безпечного супутникового зв'язку

Лазерний зв'язок дає змогу за лічені хвилини передавати із супутників дуже великі файли, зокрема детальні зображення Землі.

Related video

Французькі технологічні компанії за підтримки Французького агентства оборонних інновацій уперше використали лазер для зв'язку між низькоорбітальним наносупутником Unseenlabs і комерційною наземною станцією, наданою компанією Cailabs. Про це пише Defense News.

Повідомляється, що супутник із лазерним корисним навантаженням встановив із наземною станцією стабільний зв'язок на кілька хвилин. За словами гендиректора Cailabs Жана-Франсуа Морізура, двоточкова природа лазерів робить їх безпечнішими, ніж радіочастоти, і їх не можна заглушити. Крім того, лазерний зв'язок може передавати дуже великі файли, такі як докладні зображення Землі, за лічені хвилини.

Важливо

У РФ мріють створити лазери за 30 000 доларів, щоб боротися з дронами ЗСУ (фото)

"Низька ймовірність виявлення, низька ймовірність перехоплення означає, що ви можете використовувати його в деяких складних ситуаціях", — зазначив гендиректор Cailabs.

Як зазначає Жан-Франсуа Морізур, це не перше випробування лазерного зв'язку "Космос-Земля", однак цього разу вперше було використано комерційно доступну наземну станцію. Очікується, що в майбутньому космічний лазерний зв'язок можна буде використовувати на мобільних, наземних, морських і повітряних платформах. На фінансування проєкту Міністерство збройних сил Франції надало 5,5 мільйона євро.

Гендиректор Cailabs також зазначив, що на тлі змін у світовій системі безпеки уряди дедалі більше розуміють, що перевага в космосі матиме важливе значення. Крім того, зниження вартості "доступу до космосу" прискорюють космічну економіку.

"Що більше розвивається космічна економіка, то більше з'являється нових інструментів, вона стає такою самою сферою, як і будь-яка інша, де, по суті, відбуваються бої", — підкреслив голова компанії.

За інформацією порталу, станція Cailabs, що використовується у випробуванні, складається з купола з великим телескопом і кількох дрібніших, при цьому складність полягає в обробці лазерного світла. За необхідності станцію можна зробити розміром із вантажівку.

Нагадаємо, генеральний директор Rafael Advanced Defense Systems Йоав Тургеман оголосив, що наступного року Армія оборони Ізраїлю розгорне систему лазерної зброї Iron Beam High Energy Laser Weapon System.

Також повідомлялося, що Китай показав OW5-A50 — бойовий лазер, який ефективний під час збивання російських дронів типу "Шахед". Його пропонували на продаж Саудівській Аравії.