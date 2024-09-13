Знищує цілі за лічені секунди: на озброєнні ППО Ізраїлю з'являться лазери Iron Beam (фото)

Кожне перехоплення з використанням "Залізного променя" оцінюють у 1000 доларів, що нижче за вартість перехоплення в 40-50 тис. доларів ракетами Tamir, якими комплектується система "Залізний купол" (Iron Dome).

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Генеральний директор Rafael Advanced Defense Systems Йоав Тургеман оголосив, що наступного року Армія оборони Ізраїлю розгорне систему лазерної зброї Iron Beam High Energy Laser Weapon System (HELWS). Розробка потужністю 100 кВт має стати новим компонентом ізраїльської системи ППО та "останнім рубежем захисту" від безпілотників, ракет і мінометів. Про це пише The Nziv Report.

Iron Beam лазерна зброя Ізраїлю

Очікується, що лазерна система Iron Beam буде повністю введена в експлуатацію до кінця 2025 року. Її планують інтегрувати в Iron Dome, щоб забезпечити злагоджену роботу ракет-перехоплювачів і лазерних систем.

Iron Beam лазерна зброя Ізраїлю

За даними Rafael, система Iron Beam може сфокусувати на повітряних цілях лазерний промінь потужністю до 100 кіловатів і знищити її за лічені секунди. Ефективний радіус дії цієї системи залежить від таких чинників, як потужність лазера, погодні умови та тип цілі, система здатна усувати загрози ближнього і середнього радіуса дії на відстані до 7 км. Iron Beam пройшла випробування, зокрема серію випробувань в Армії оборони Ізраїлю в березні 2022 року, які продемонстрували можливості з перехоплення безпілотників, мінометів і ракет.

Iron Beam лазерна зброя Ізраїлю

Однією з ключових особливостей Iron Beam вважається нижча вартість пострілу порівняно зі звичайними ракетами перехоплювачами. Кожне перехоплення з використанням Iron Beam оцінюють у 1000 доларів, що помітно нижче за 40-50 тис. доларів за кожну ракету Tamir, які використовують в Iron Dome.

Переваги лазерної зброї Ізраїлю Iron Beam

Iron Beam лазерна зброя Ізраїлю

У лазерної установки компанії Rafael необмежений магазин, що дає змогу використовувати її без необхідності в перезаряджанні. До всього іншого, після пострілу не залишається уламків перехоплених цілей, що знижує ризик супутнього збитку.

За словами авторів видання Army Recognition, це особливо важливо в умовах конфлікту в Ізраїлі, де сили ППО країни зіткнулися з нестачею боєприпасів для Iron Dome. Журналісти наводять дані ізраїльських економістів, які зазначають, що війна в Газі коштувала ізраїльській економіці більш ніж 67,3 млрд доларів.

Нагадаємо, що Нідерланди передали Україні тільки власну частину системи Patriot, оскільки не знайшли партнерів.

Також повідомлялося, що спецпризначенці ССО показали, як влаштували засідку на російських військових у Курській області.