Британська "дочка" ізраїльського концерну Rafael поставить Києву обладнання для розмінування

В Україну поставлять багатоцільові інтерфейси для транспортних засобів, які дадуть змогу встановити протимінні плуги на бронетехніку, яка вже перебуває в країні. Сума контракту становить 100 млн фунтів стерлінгів.

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Британська компанія Pearson Engineering, що належить ізраїльському концерну Rafael, уклала контракт із Міністерством оборони Великої Британії на постачання обладнання для боротьби з мінною небезпекою і саморобними вибуховими пристроями (СВП) для Збройних сил України в межах раніше оголошених пакетів послуг із розмінування. Про це 2 квітня повідомили в Defence Industry Europe.

Контракт на суму 100 млн фунтів стерлінгів охоплює постачання багатоцільових інтерфейсів для машин, які дадуть змогу бронетехніці, що вже перебуває в Україні, оснастити протимінними плугами, подарованими британською армією і відремонтованими компанією Pearson Engineering.

Крім того, ці інтерфейси розширюють функціональні можливості українського бронетанкового парку, сприяючи взяттю на озброєння різноманітного наземного обладнання, яке призначене для подолання різних перешкод.

Серед такої техніки — дистанційно керовані машини розмінування MW370. Вони призначені для знешкодження боєприпасів і створення безпечних проходів великими цивільними територіями.

"Розробка і постачання такого роду обладнання для порятунку життів є основою діяльності компанії Pearson Engineering. Ми поставили понад 3000 мінних плугів різних типів по всьому світу, і ми постійно інвестуємо, щоб перемогти сучасні загрози в міру їхнього розвитку", — заявила глава стратегічних можливостей, взаємодії та операцій DE&S Анна-Лі Рейлі.

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Pearson Engineering — що відомо про компанію

Британська компанія Pearson Engineering спеціалізується на виробництві техніки для інженерних військ. Іншими словами, компанія займається системами подолання перешкод бронетанковим частинам, які наступають, і, навпаки, системами для створення власних подібних перешкод.

У 2022 році Pearson Engineering придбав ізраїльський державний оборонний концерн Rafael. Це відомий ізраїльський державний оборонний підрядник, що спеціалізується на інноваційних бойових системах. Rafael є третьою за величиною оборонною компанією Ізраїлю, в якій працює понад 8000 співробітників і є понад 30 дочірніх компаній по всьому світу, що обслуговують ринки оборони, безпеки та аерокосмічної промисловості.

Серед найвідоміших розробок Rafael — система активного захисту для бронетехніки Trophy, якою оснащені ізраїльські танки Merkava Mk4 та американські M1A2 Abrams.

Нагадаємо, у Міноборони України повідомили, що фахівці відомства працюють над створенням захисного взуття для саперів, щоб зменшити ризик травм під час розмінування. Взуття матиме кевларову устілку, яка має захистити від певних типів протипіхотних мін.