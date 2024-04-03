Британская "дочка" израильского концерна Rafael поставит Киеву оборудование для разминирования

В Украину будут поставлены многоцелевые интерфейсы для транспортных средств, которые позволят установить противоминные плуги на бронетехнику, уже находящуюся в стране. Сумма контракта составляет 100 млн фунтов стерлингов.

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Британская компания Pearson Engineering, принадлежащая израильскому концерну Rafael, заключила контракт с Министерством обороны Великобритании на поставку оборудования для борьбы с минной опасностью и самодельными взрывными устройствами (СВУ) для Вооруженных сил Украины в рамках ранее объявленных пакетов услуг по разминированию. Об этом 2 апреля сообщили в Defence Industry Europe.

Контракт на сумму 100 млн фунтов стерлингов включает поставку многоцелевых интерфейсов для машин, которые позволят бронетехнике, уже находящейся в Украине, оснастить противоминными плугами, подаренными британской армией и отремонтированными компанией Pearson Engineering.

Кроме того, эти интерфейсы расширяют функциональные возможности украинского бронетанкового парка, способствуя принятию на вооружение разнообразного наземного оборудования, которое предназначенного для преодоления различных препятствий.

Среди такой техники — дистанционно управляемые машины разминирования MW370. Они предназначенные для обезвреживания боеприпасов и создания безопасных проходов по обширным гражданским территориям.

"Разработка и поставка такого рода оборудования для спасения жизней является основой деятельности компании Pearson Engineering. Мы поставили более 3000 минных плугов различных типов по всему миру, и мы постоянно инвестируем, чтобы победить современные угрозы по мере их развития", — заявила глава стратегических возможностей, взаимодействия и операций DE&S Анна-Ли Рейли.

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Pearson Engineering — что известно о компании

Британская компания Pearson Engineering специализируется на производстве техники для инженерных войск. Иными словами компания занимается системами преодоления препятствий наступающим бронетанковым частям и, наоборот, системами для создания собственных подобных препятствий.

В 2022 году Pearson Engineering приобрел израильский государственный оборонный концерн Rafael. Это известный израильский государственный оборонный подрядчик, специализирующийся на инновационных боевых системах. Rafael является третьей по величине оборонной компанией Израиля, в которой работает более 8000 сотрудников и имеется более 30 дочерних компаний по всему миру, обслуживающих рынки обороны, безопасности и аэрокосмической промышленности.

В числе известнейших разработок Rafael — система активной защиты для бронетехники Trophy, которой оснащены израильские танки Merkava Mk4 и американские M1A2 Abrams.

Напомним, в Минобороны Украины сообщили, что специалисты ведомства работают над созданием защитной обуви для саперов, чтобы уменьшить риск травм во время разминирования. Обувь будет иметь кевларовую стельку, которая должна защитить от определенных типов противопехотных мин.