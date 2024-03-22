"Зберегти кінцівку": в Міноборони розробляють захищене взуття для саперів (фото)

Взуття матиме кевларову устілку, яка має захистити від певних типів протипіхотних мін під час розмінування.

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Міністерство оборони України працює над розробленням захисного взуття для саперів, щоб зменшити ризик травмувань під час розмінування. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Центральне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення разом з Командуванням сил підтримки проводять підтримування захищених берців з кевларовою устілкою. Мета розробки — запобігти серйозним травмуванням саперів під час розмінування. Взуття має утримати уламки в підошві й зберегти кінцівку військовому.

Випробування протимінного взуття Фото: Міністерство оборони України

"Наші спеціалісти з Центрального управління вивчають різні зразки такого взуття. Працюють над удосконаленням тактико-технічних характеристик. За результатами позитивних випробувань та затвердженого еталон-зразку таке протимінне взуття стане на забезпечення ЗСУ", – заявив заступник міністра оборони Віталій Половенко.

Фото: Міністерство оборони України

Також у Міноборони додали, що черевики мають захищати від уражаючого ефекту певних видів протипіхотних вибухових пристроїв.

Нагадаємо, бійці 65-ї бригади ЗСУ розповіли, що під час звільнення Роботиного все навколо було заміновано.

15 березня Командування сил підтримки показало штурмову машину розмінування M1150, яку побудовано на базі Abrams.