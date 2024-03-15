72 тонни потужності: Сили підтримки показали штурмову машину розмінування на базі Abrams

США передали M1150 без публічного оголошення. Машина має 4,6-метровий плуг і спеціальні установки для розмінування дороги.

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Командування сил підтримки показало M1150 — інженерну машину для знешкодження мін на базі танка Abrams. Відповідні світлини оприлюднила пресслужба КСП ЗСУ у Фейсбук 15 березня.

Українська армія в межах військової допомоги від США отримала протимінні танки M1150 Assault Breacher Vehicle. Машина розроблялася для розчищення шляхів для військ через мінні поля, придорожні бомби і саморобні вибухові пристрої. Вага машини складає 72 тонни, бо має плуг шириною 4,6 метра для розчищення шляху попереду. Також він має систему лінійних підривних зарядів, які "пробивають" шлях на кілька сотень метрів вперед. Серцем машини служить двигун на 1500 кінських сил. Для самооборони екіпаж має кулемет M2 Browning.

США не оголошували постачання M1150

Саме M1150 може забезпечити безпечний рух вперед війська і транспорту в умовах замінованої території. Як зазначають у КСП, перше широке використання штурмових машин розмінування відбулося на півдні Афганістана у 2010 році. Тоді проходила спільна операція Міжнародних сил сприяння безпеки "Моштарак" проти бойовиків Талібану.

M1150 має ракетні установки для розмінування дороги попереду

M1150 Assault Breacher Vehicle прийнята на озброєння у 2009 році. З того часу в США побудували близько 239 машин.

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що ЗСУ отримали M1150 ABV, постачання якої не анонсувалось раніше.

6 березня офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький розповів про наступ ЗС РФ під Авдіївкою.