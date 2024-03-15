72 тонны мощности: Силы поддержки показали штурмовую машину разминирования на базе Abrams

США передали M1150 без публичного объявления. Машина имеет 4,6-метровый плуг и специальные установки для разминирования дороги.

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Командование сил поддержки показало M1150 — инженерную машину для обезвреживания мин на базе танка Abrams. Соответствующие фотографии обнародовала пресс-служба КСП ВСУ в Фейсбук 15 марта.

Украинская армия в рамках военной помощи от США получила противоминные танки M1150 Assault Breacher Vehicle. Машина разрабатывалась для расчистки путей для войск через минные поля, придорожные бомбы и самодельные взрывные устройства. Вес машины составляет 72 тонны, потому что имеет плуг шириной 4,6 метра для расчистки пути впереди. Также он имеет систему линейных взрывных зарядов, которые "пробивают" путь на несколько сотен метров вперед. Сердцем машины служит двигатель на 1500 лошадиных сил. Для самообороны экипаж имеет пулемет M2 Browning.

США не объявляли о поставках M1150

M1150 может обеспечить безопасное движение вперед войска и транспорта в условиях заминированной территории. Как отмечают в КСП, первое широкое использование штурмовых машин разминирования произошло на юге Афганистана в 2010 году. Тогда проходила совместная операция Международных сил содействия безопасности "Моштарак" против боевиков Талибана.

M1150 имеет ракетные установки для разминирования дороги впереди

M1150 Assault Breacher Vehicle принята на вооружение в 2009 году. С того времени в США построили около 239 машин.

Напомним, 5 ноября стало известно, что ВСУ получили M1150 ABV, поставки которой не анонсировались ранее.

6 марта офицер ВСУ Сергей Цехоцкий рассказал о наступлении ВС РФ под Авдеевкой.