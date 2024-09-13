Не знайшли партнерів: Нідерланди передали Україні лише власну частину елементів Patriot

Нідерланди ще декілька місяців тому оголосили про бажання спільно з іншими державами зібрати та передати Україні Patriot, але, за словами міністра оборони, жодна країна не доєдналась до проєкту.

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Нідерланди передають Україні лише частину власну частину елементів зенітної батареї Patriot. Про це повідомив міністр оборони країни Рубен Брекелманс в інтерв'ю виданню FAZ.

"Нещодавно ми доставили в Україну радар для системи Patriot. Крім того, дуже скоро ми передамо три ракети-носії. Київ може використовувати ці компоненти відразу, оскільки вони будуть інтегровані в наявні системи Patriot", — зазначив він.

Міністр оборони Нідерландів додав, що вони хотіли знайти інші країни, які б надали окремі елементи для повної системи. Наразі йде робота над цим і діалоги з різними партнерами.

"Є певні можливості, але є й труднощі. На жаль, не тільки в Україні, а й у світі бракує систем Patriot", — додав він.

Зазначимо, наприкінці травня Нідерланди оголосили, що за підтримки інших країн хочуть зібрати та передати Україні Patriot. Тоді ж уряд країни погодив виділення в межах цього проєкту трьох пускових установок та радіолокаційного комплексу AN/MPQ-53. Інші країни мали б надати додаткові пускові установки, пункт управління та додаткові пускові установки та допоміжне обладнання.

За цей час жодна країна не доєдналась до проєкту. Тому Нідерланди вирішили надати виділені елементи системи, не завершуючи формування окремої батареї ЗРК.

Зазначимо, що Нідерланди на початку вересня оголосили про передачу Україні 28 захищених гусеничних машин Viking Bandvagn S10, які використовувались морською піхотою цієї держави. Міністр оборони також зазначив, що нідерландські морські піхотинці навчили українських солдатів, як користуватись цими машинами та підготували бійців ЗСУ до роботи з "Вікінгами".

Через деякий час Нідерланди дозволили Україні бити своєю зброєю по всій Росії. Окрім того, міністр оборони країни Рубен Брекельманс закликав інші держави зняти обмеження.