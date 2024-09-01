Нідерланди віддають Україні БТРи морських піхотинців Viking: що це за машини (фото)

Міністр оборони Нідерландів зазначив, що морські піхотинці підготували українських бійців та навчили їх користуватись наданою військовою технікою.

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Нідерланди передають Україні 28 захищених гусеничних машин Viking Bandvagn S10, які використовувались морською піхотою цієї держави. Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

"Зараз Нідерланди постачають 28 гусеничних машин "Вікінг", — написав Брекельманс.

Він уточнив, що нідерландські морські піхотинці навчили українських солдатів, як користуватись цими машинами та підготували бійців ЗСУ до роботи з "Вікінгами".

"Україна відчайдушно потребує нашої допомоги у боротьбі з російським агресором…Наша підтримка України продовжує тримати Росію на відстані", — зазначив Брекельманс.

Viking Bandvagn S10: що це за машини

Viking BvS10 — це шведсько-британський дволанковий амфібійний бронетранспортер, що виготовляється BAE Systems Hägglunds. Згідно з даними "Вікіпедії" на озброєнні морської піхоти Нідерландів перебувало 73 такі машини.

"Вікінги" складаються з двох частин, з'єднаних одна з одною. Машини вагою близько 11 тонн можуть пересуватися по воді зі швидкістю пішохода.

Viking BvS10 Фото: Соцмережi

Нагадаємо, 29 серпня командувач Збройних сил Нідерландів Онно Ейхельсхайм заявив, що Україна може використовувати для ударів по Росії винищувачі F-16, які передали Нідерланди.

19 серпня Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли ППО IRIS-T, гвинтівки й не тільки.