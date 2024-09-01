Нидерланды отдают Украине БТРы морских пехотинцев Viking: что это за машины (фото)

Министр обороны Нидерландов отметил, что морские пехотинцы подготовили украинских бойцов и научили их пользоваться предоставленной военной техникой.

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Нидерланды передают Украине 28 защищенных гусеничных машин Viking Bandvagn S10, которые использовались морской пехотой этого государства. Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

"Сейчас Нидерланды поставляют 28 гусеничных машин "Викинг", — написал Брекельманс.

Он уточнил, что нидерландские морские пехотинцы научили украинских солдат, как пользоваться этими машинами и подготовили бойцов ВСУ к работе с "Викингами".

"Украина отчаянно нуждается в нашей помощи в борьбе с российским агрессором...Наша поддержка Украины продолжает держать Россию на расстоянии", — отметил Брекельманс.

Viking Bandvagn S10: что это за машины

Viking BvS10 — это шведско-британский двухзвенный амфибийный бронетранспортер, изготавливаемый BAE Systems Hägglunds. Согласно данным "Википедии" на вооружении морской пехоты Нидерландов находилось 73 такие машины.

"Викинги" состоят из двух частей, соединенных друг с другом. Машины весом около 11 тонн могут передвигаться по воде со скоростью пешехода.

Viking BvS10 Фото: Соцсети

Напомним, 29 августа командующий Вооруженных сил Нидерландов Онно Эйхельсхайм заявил, что Украина может использовать для ударов по России истребители F-16, которые передали Нидерланды.

19 августа Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине, в который вошли ПВО IRIS-T, винтовки и не только.