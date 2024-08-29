"Никаких ограничений": в Нидерландах заявили, что Украина может применять F-16 для ударов по РФ

Как рассказал командующий ВС Нидерландов Онно Эйхельсхайм, ВСУ могут использовать голландское оружие в Курской области.

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Украина может использовать для ударов по России истребители F-16, которые передали Нидерланды. Об этом рассказал командующий Вооруженными силами страны Онно Эйхельсхайм изданию NOS.

"Мы не вводили никаких ограничений на использование и дальность действия F-16 при условии соблюдения законов войны", — сказал он.

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Также Эйхельсхайм считает операцию Украины в Курской области России "блестящим с практической точки зрения".

"Они довольно быстро взяли под контроль большую территорию, используя новые методы. Тем самым они создали дилемму для Путина", — сказал Эйхельсхайм.

Он также заявил, что Украине сейчас должна действовать иначе, чем в начале войны. Также Эйхельсхайм отметил, что ВСУ могут использовать голландское оружие в Курской области. И с этим частично согласны американцы.

"У них (у американцев, — ред.) другие ограничения, но они также поставили и другие системы вооружения. Мы, безусловно, едины в том, чтобы гарантировать, что Украина выиграет войну. Я думаю, что мы прилагаем все усилия, чтобы это произошло", — рассказал Эйхельсхайм.

Журналисты отметили, что Нидерланды предоставили Украине 24 самолета F-16. Эйхельсхайм не стал говорить, сколько из них уже развернуто.

По его словам, операция в Курской области является началом возможной стратегической корректировки борьбы Украины и России.

Напомним, военный эксперт Кон Кофлин заявил, что Украине не дадут бить по РФ ракетами Storm Shadow, пока Байден у власти. По его словам, одержимость администрации Байдена тем, чтобы не допустить эскалации со стороны Москвы, существенно затруднила поддержку Западом Украины.