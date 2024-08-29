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Политика Российско-украинская война Прорыв границы в Курской области

Украине не дадут бить по РФ ракетами Storm Shadow, пока Байден у власти, — The Telegraph

Ракета Storm Shadow, фото
Фото: MBDA | Ракета Storm Shadow

По словам военного єксперта Кона Кофлина, одержимость администрации Байдена тем, чтобы не допустить эскалации со стороны Москвы, существенно затруднила поддержку Западом Украины.

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Пока президент США Джо Байден находится у власти, Украина, скорее всего, не получит разрешение бить ракетами Storm Shadow по территории России. Об этом пишет военный эксперт Кон Кофлин для издания The Telegraph.

По словам журналистов, в Великобритании, после того, как Кир Стармер стал премьер-министром, правительство сделало все возможное, чтобы создать впечатление полной поддержки Украины в войне против РФ.

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Однако президент Украины Владимир Зеленский разочарован тем, что глава британского правительства не дал добро на использование ВСУ ракет Storm Shadow по целям в глубине России. Однако для Киева эта возможность имеет важное значение, если он хочет развить успех в Курской области.

При этом, как говорится в материале, одержимость администрации Байдена тем, чтобы не допустить эскалации со стороны Москвы, существенно затруднила поддержку Западом Украины. Поэтому, хотя Великобритания была готова предоставить украинским военным ракеты Storm Shadow, Лондон и Вашингтон наложили строгие ограничения на их использование.

Проблема в том, как сообщается, что в украинском конфликте любое использование ракеты, скорее всего, будет осуществляться совместно с американскими военными системами. Поэтому американцы будут иметь окончательное слово в вопросе о том, можно или нельзя использовать их оружие против целей на территории России. И пока администрация Байдена остается у власти, разрешение на такие удары вряд ли будет получено.

Как пишет Кофлин, бы премьер Британии Стармер действительно хотел разрешить Украине использовать Storm Shadow должным образом, он и его министры лоббировали бы в Вашингтоне снятие ограничений. Неопределенность усиливает впечатление при новом правительстве Украине больше не является одним из главных приоритетов Великобритании.

Ранее СМИ сообщали, что США и Германия не хотят разрешать Украине бить по РФ дальнобойным оружием. По словам журналистов, администрация Байдена и канцлер Германии Олаф Шольц обеспокоены риском эскалации, если западное оружие ударит по глубокому тылу РФ.